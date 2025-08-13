Muž zbitý výrostky v lese lákal dívku k sexuálním hrátkám, tvrdí její matka

  11:29
Čtyřicátník, kterého brutálně zbila skupina výrostků v lese na Blanensku, přišel na místo útoku kvůli schůzce s třináctiletou dívkou. Potvrdila to její matka, podle níž muž vyzýval její dceru k sexuálním hrátkám. Místo dívky však na něj čekali její kamarádi a zasypali jej ranami. Samotný muž přiznal, že si s dívkou psal přes sociální síť. Situací se zabývá policie.

Video z prudkého útoku nejméně čtveřice chlapců na muže poblíž Adamova oblétlo internet. Na případ ze soboty upozornila stanice CNN Prima News, podle níž se školáci muži mstili za to, že si dopisoval s jejich kamarádkou, která jej do lesa vylákala.

Matka zmíněné dívky následně stanici řekla, že třiačtyřicetiletý muž dával její dceři ve zprávách sexuální návrhy, se nimiž zřejmě souhlasila jen zdánlivě.

„Obtěžoval sexuálně moji dceru. O incidentu jsem se již dozvěděla. Řešila jsem to již i s maminkou zúčastněného chlapce, co tam byl. Samozřejmě je potřeba to řešit přes policii,“ uvedla matka.

11. srpna 2025

Policisté se incidentem zabývají. „Máme zjištěnu totožnost účastníků konfliktu a pracujeme na jeho úplném objasnění. Vzhledem k tomu, že jde o nezletilé, spolupracujeme i s orgánem sociálně právní ochrany dětí,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb, který dodal, že věc je kvalifikována jako ohrožování výchovy dítěte.

„Něco chtěla poslat, tak jsem to poslal“

Napadený muž se původně ranám a kopancům nebránil, když však schytával další, povedlo se mu nakonec z obklíčení utéct. Pro Blanenský deník přiznal, že si s dívkou přes sociální síť dopisoval a poslal jí fotografie a videa.

„Nechci se o tom bavit. Něco chtěla poslat, tak jsem to poslal. Už jsem to všechno vymazal a skoncoval jsem s tím. Neobtěžoval jsem ji ale,“ prohlásil muž.

„Přišel jsem na domluvenou schůzku. Na místě byli schovaní mladí kluci a začali mě mlátit,“ popsal incident s tím, že po napadení nemohl chvíli chodit, ale poté se jeho stav zlepšil.

Případ zřejmě souvisí s dětským gangem z nedalekého Blanska, který v posledních měsících slovně a fyzicky napadá či okrádá jiné děti.

Okrádání u supermarketu, zbitá dívka. Gang výrostků terorizuje Blansko

„Celkem za období od března 2025 do července 2025 na území Blanska došlo k pěti přestupkům a dvěma trestným činům (vydírání, loupež), kde jsou podezřelí nezletilci nebo mladiství,“ informoval prostřednictvím iDNES.cz Šváb. „Podezřelí a poškození mají mezi sebou vazby a jejich role se v jednotlivých případech mění,“ doplnil.

Policisté nyní podle něj častěji kontrolují místa, kde se v Blansku mládež schází. Ředitel zdejší městské policie Martin Lepka se snaží obavy mírnit. „Občas jsou nějaké incidenty, jsou to pořád ti stejní. Občas se k nim někdo přidá, jindy zas někdo vypadne, jsou to osoby z romské komunity i okolních vesnic,“ přiblížil a požádal občany o nahlašování podobných incidentů.

