Msta za zprávy třináctileté kamarádce? Školáci brutálně zmlátili muže v lese

  10:47aktualizováno  11:57
Jihomoravská policie prověřuje otřesný případ, který se podle zveřejněného videa odehrál v jednom z lesů u Adamova na Blanensku. Skupina školáků tam brutálně napadla muže, který se jí nedokázal bránit. Na případ upozornila v neděli CNN Prima News.

KRIMI

Muže napadla skupina nejméně čtyř dětí. Po počátečním strkání a úderech rukou začali školáci muže kopat, srazili ho na zem, surově ho bili pěstmi a také teleskopickým obuškem.

Muž se jim v první fázi nebránil a stačil se před jejich údery jen krýt. Poté se mu podařilo vstát a utéct na cestu, po které zamířil z lesa ven.

„Kriminalisté se věcí začali zabývat, v tuto chvíli máme zjištěnu totožnost účastníků konfliktu a pracujeme na jeho úplném objasnění. Vzhledem k tomu, že jde o nezletilé, spolupracujeme i s orgánem sociálně právní ochrany dětí,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Aktérkami šikany v Hodoníně jsou jen dívky, policie prověřuje i vydírání

Z napadení existuje i videozáznam, který CNN Prima News zveřejnila v neděli večer. Podle informací stanice školáci muže napadli proto, že si psal s jejich teprve třináctiletou kamarádkou, která ho do lesa vylákala.

„Věc je kvalifikována jak ohrožování výchovy dítěte, probíhají výslechy a další procesní úkony. Právní kvalifikace se však v rámci šetření ještě může změnit,“ doplnil Šváb.

