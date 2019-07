Za brutální kopance do hlavy kvůli jogurtům dostal násilník čtyři roky

Osmatřicetiletý Major napadl pětapadesátiletého muže s nákupní taškou a platem jogurtů u podchodu poblíž brněnského hlavního nádraží.

„Obžalovaný mu zahradil cestu a řekl, ať mu vydá jogurty. Když to poškozený odmítl, obořil se na něj, aby mu tedy dal všechno, co nese,“ uvedl server Novinky.cz pasáž z obžaloby.

Vyděšený muž s nákupem začal utíkat, Major jej však pronásledoval a podrazil mu nohy. Poté ho surově kopal do hlavy, až muž ztratil vědomí. Útok zachytily městské kamery, takže na místě byli brzo strážníci.

Major stihl předat čtyři uloupené jogurty svému komplicovi, který je schoval do batohu. Následně byl strážníky zadržen.

Městský soud v Brně Majora poslal za loupež na čtyři roky do vězení. Tomu se výše trestu nelíbila, jeho odvolání však Krajský soud v Brně ve čtvrtek zamítl, což iDNES.cz potvrdila jeho mluvčí Eva Angyalossy.

„Trest není nepřiměřeně nízký, spíše naopak. Je potřeba zdůraznit, že činu se (Major) dopustil jen deset dní poté, co byl pravomocně odsouzen za pokus těžkého ublížení na zdraví. Obžalovanému přitěžuje i způsob provedení činu, kdy poškozeného ležícího na zemi kopal do hlavy až do bezvědomí,“ citovaly Novinky.cz soudce Petra Hlavinu.