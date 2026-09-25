Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Po útoku dětí na čtyřletého hocha školka zavedla změny, incident řeší inspekce

Autor:
  14:53
Snížení počtu dětí pobývajících současně venku a změna rozmístění pedagogů. Školka v Dubňanech na Hodonínsku upravila režim v reakci na nedávné surové napadení čtyřletého hocha na zahradě areálu. Podle videozáznamu ho jeho vrstevníci kopali, šlapali po něm a při útoku se střídali. Školku už také navštívili kontroloři z České školní inspekce.

Videozáznam napadení z předminulého týdne vznikl, když žena z okolí zaslechla dětský křik. Na videu je vidět skupina dětí na zahradě mateřské školy, z nichž několik následně útočí na malého chlapce.

Incidentem se tento týden zabývali radní Dubňan. Ředitelka jim sdělila aktuální informace a politici ji zároveň požádali, aby je průběžně seznamovala s dalšími kroky a přijímanými opatřeními.

„Rada města byla informována o bezprostředních opatřeních přijatých ve školce s cílem zvýšit bezpečnost dětí a posílit organizaci pedagogického dohledu při pobytu dětí na školní zahradě. Jedná se mimo jiné o snížení počtu dětí pobývajících současně na zahradě a úpravu rozmístění pedagogických pracovníků,“ upřesnil starosta Dubňan Zbyněk Lysý (Pro Dubňany).

V pondělí zařízení navštívili kontroloři České školní inspekce. Závěry ze své inspekční činnosti zveřejní do 30 dnů. Dubňanští radní hodlají při svém dalším postupu vycházet i z nich.

VIDEO: Kopance, šlapání, hra na bitku. Děti ve školce napadly čtyřletého chlapce

Tento týden se rovněž zabývali možnostmi další podpory školek v oblasti prevence a předcházení obdobným situacím. „Naším společným cílem je, aby se děti i jejich rodiče mohli v mateřských školách cítit bezpečně. Město proto bude situaci nadále sledovat a podporovat školu v nastavení opatření, která pomohou podobným situacím předcházet,“ uvedl Lysý.

Incident prověřují také hodonínští policisté. Zjišťují a vyhodnocují veškeré okolnosti.

Podle vyjádření otce napadeného chlapce pro CNN Prima NEWS nebyla v době incidentu v bezprostřední blízkosti dětí žádná učitelka. Potyčku údajně přerušila až asistentka, která kolem právě procházela. Ředitelka školky řekla, že událost bere vážně, zároveň ale odmítla tvrzení, že by na zahradě v danou chvíli chyběl pedagogický dohled.

Incident braly jako „hru na bitku“

Rodiče tvrdí, že jejich syn po incidentu s pláčem odmítal do školky chodit. Podle jejich slov děti situaci vnímaly jako „hru na bitku“. Jako hru bral celou věc i chlapec, proto o ní nemluvil. Kromě videozáznamu mají rodiče dítěte také lékařské zprávy.

Matka hocha uvedla, že jim o napadení nikdo neřekl. Rodina se vše dozvěděla až v pátek večer, kdy se jí dostalo do rukou video zachycující řádění dětí. To pak poslali ředitelce.

Do školky, kde děti surově napadly čtyřletého chlapce, přijede inspekce

„Když jsme se v pondělí ptali, tak učitelky přiznaly, že to nevěděly, co se stalo na zahradě. Že si jen myslely, že malého někdo kopl do nožičky a bylo to jen takové dětinské. Jim nepřišlo podstatné nám to říkat, přitom na videu jde vidět, že to bylo brutální,“ uvedla matka pro Novinky.cz.

Podle otce chlapec jako čtyřměsíční miminko prodělal operaci hlavy kvůli srostlé fontanele. Kvůli tomu jezdí každého půl roku na kontroly do nemocnice. „Školka o tom věděla. Děti přitom synovi skákaly po celém těle. Odnesl to jen boulí, modřinami a pohmožděninami, ale ani se mi nechce myslet na to, co se mohlo stát,“ řekl otec pro Novinky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Brněnská T Arena přivítá první zvědavce, bude se vybírat název nového piva

Multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště....

Nová multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se poprvé otevře veřejnosti. Ve dnech 26. a 27. září se uskuteční Víkend s T Arenou, který nabídne program pro malé...

Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém

Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítal v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál....

Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně

Potravinářská inspekce zavřela kvůli hlodavcům Billu v Brně. (21. září 2026)

Prodejna Billa ve Stránského ulici v Brně, kterou v pondělí uzavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli stopám po hlodavcích, je znovu otevřená. Po přijetí nápravných opatření obnovila...

Stíhaný za machinace s byty v Brně znovu kandiduje. Cílí hned na dvě radnice

Premium
Filip Leder

Dvaapadesátiletý starosta Brna-Žabovřesk, vlivný advokát a blízký spolupracovník bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka Filip Leder měl slibně rozjetou politickou kariéru. V Brně platil...

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

Po útoku dětí na čtyřletého hocha školka zavedla změny, incident řeší inspekce

Kopance, šlapání, hra na bitku. Děti ve školce napadly čtyřletého chlapce

Snížení počtu dětí pobývajících současně venku a změna rozmístění pedagogů. Školka v Dubňanech na Hodonínsku upravila režim v reakci na nedávné surové napadení čtyřletého hocha na zahradě areálu....

25. září 2026  14:53

MotoGP se do Brna vrátí v červenci. Okruh láká na levnější lístky i volný vstup dětem

Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před...

Pokus, který se nevydařil. Organizátor MotoGP, španělská společnost Dorna, experiment s červnovým termínem příští rok nezopakuje. Velká cena České republiky se příští rok uskuteční opět v tradičním...

25. září 2026  13:36

Násobně delší trasy, problémy v chaotické křižovatce. Hráz Brněnské přehrady zavřou

Brněnská přehrada upouští velké množství vody. (16. září 2024)

Tisíce rekreantů, k tomu velké množství cyklistů a také chataři nebo návštěvníci nedalekého wellness centra a beachvolejbalového areálu na Sokoláku. Ti všichni běžně míří přes hráz Brněnské přehrady....

25. září 2026  12:33

Nejprve vazba, další důvody neznámé. Zastupitel za ODS čtyři roky nepřišel na schůzi

Premium
Otakar Bradáč u Městského soudu v Brně (15. května 2024)

Dvě dekády patřil ke stálicím brněnské politiky. Díky svým funkcím na radnici městské části Brno-střed si budoval vliv. Lidé tomuto dlouholetému zastupiteli ODS Otakaru Bradáčovi a blízkému...

25. září 2026

Zásadní je zrychlit dobu oprav silnic, říká brněnský lídr Motoristů

Lídr Motoristů sobě v Brně v komunálních volbách 2026 Tomáš Kratochvíl.

Nováčky mezi kandidujícími uskupeními na brněnský magistrát jsou letos Motoristé. Strana, která loni poprvé pronikla do Poslanecké sněmovny a následně se dokonce stala součástí vlády, sází hlavně na...

25. září 2026  9:45

Do crash testů zapojili poprvé elektromobil, pomáhají s analýzou reálných nehod

Odborníci z Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického provádějí...

Sérii crash testů, tedy testů simulujících dopravní nehodu, provádějí v tomto týdnu vědci z Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (VUT). Na parkovišti u Ostrovačic na Brněnsku...

25. září 2026  8:52

Šampionáty v zimě, Evropa bez hvězdného lesku. Velké peníze víří ženský basketbal

Basketbalistky pražského USK slaví euroligový triumf.

Že už teď je leccos jinak? Za rohem čeká nová doba. Prostředí ženského basketbalu v Evropě se po sezoně 2026/27 výrazně promění. FIBA, její evropská část, národní federace a představitelé soutěží...

25. září 2026  6:39

Brno má unikát. Lékaři jako první v Česku hledají hluboko uložené nádory plic ve 3D

Přístroj Cone Beam CT (CBCT) vytvoří v reálném čase trojrozměrný obraz plic....

Najít nádor hluboko v plicích je pro lékaře někdy jako hledat jehlu v kupce sena. V brněnské fakultní nemocnici jim s tím nově pomáhá technologie, kterou jako první v Česku využívají přímo během...

25. září 2026  5:13

Pepřákem postříkal psy, nožem pořezal člověka. Bránil jsem se, řekl Džama soudu

Premium
Odsouzený Igor Džama. Džamu soud shledal vinným z ublížení na zdraví,...

Pepřovým sprejem postříkal psa a z místa odešel. Když ho později dostihli lidé, kteří se ho na incident ptali, vytáhl nůž. Následovala potyčka, při které jednoho z mužů pořezal. Za své jednání, které...

24. září 2026  16:25

Brněnští matematici zachytili při zatmění Slunce jevy, které trvají jen sekundy

Časosběrná koláž fází zatmění slunce nad španělskou horou Pico Trigaza. Víte,...

Co všechno se může skrývat v několika sekundách úplného zatmění Slunce? Brněnští matematici a fotografové se znovu vydali za vzácným úkazem a přivezli data o koronální díře i nádherně zatočených...

24. září 2026  15:15

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Kdo kandiduje v Brně? Přehled kandidátů a lídrů pro komunální i senátní volby 2026

Voliči v Brně rozhodnou ve volbách 9. a 10. října 2026 o obsazení 55 míst brněnského zastupitelstva.

Brňané v komunálních volbách 9. a 10. října 2026 rozhodnou o obsazení 55 křesel v Zastupitelstvu města Brna a 561 mandátech na 29 radnicích. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) po dvou volebních...

24. září 2026  14:34

Nechtějí nám nic říct, stěžuje si na úřady starosta obce sužované chovem koz

Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem,...

Ani po jednání u kulatého stolu s úředníky se podle starosty Unkovic na Brněnsku Petra Pospíšila (Společně za Unkovice) nepřiblížilo vyřešení problému velkého stáda koz, jejichž chov řadu let...

24. září 2026  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde