Videozáznam napadení z předminulého týdne vznikl, když žena z okolí zaslechla dětský křik. Na videu je vidět skupina dětí na zahradě mateřské školy, z nichž několik následně útočí na malého chlapce.
Incidentem se tento týden zabývali radní Dubňan. Ředitelka jim sdělila aktuální informace a politici ji zároveň požádali, aby je průběžně seznamovala s dalšími kroky a přijímanými opatřeními.
„Rada města byla informována o bezprostředních opatřeních přijatých ve školce s cílem zvýšit bezpečnost dětí a posílit organizaci pedagogického dohledu při pobytu dětí na školní zahradě. Jedná se mimo jiné o snížení počtu dětí pobývajících současně na zahradě a úpravu rozmístění pedagogických pracovníků,“ upřesnil starosta Dubňan Zbyněk Lysý (Pro Dubňany).
V pondělí zařízení navštívili kontroloři České školní inspekce. Závěry ze své inspekční činnosti zveřejní do 30 dnů. Dubňanští radní hodlají při svém dalším postupu vycházet i z nich.
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VIDEO: Kopance, šlapání, hra na bitku. Děti ve školce napadly čtyřletého chlapce
Tento týden se rovněž zabývali možnostmi další podpory školek v oblasti prevence a předcházení obdobným situacím. „Naším společným cílem je, aby se děti i jejich rodiče mohli v mateřských školách cítit bezpečně. Město proto bude situaci nadále sledovat a podporovat školu v nastavení opatření, která pomohou podobným situacím předcházet,“ uvedl Lysý.
Incident prověřují také hodonínští policisté. Zjišťují a vyhodnocují veškeré okolnosti.
Podle vyjádření otce napadeného chlapce pro CNN Prima NEWS nebyla v době incidentu v bezprostřední blízkosti dětí žádná učitelka. Potyčku údajně přerušila až asistentka, která kolem právě procházela. Ředitelka školky řekla, že událost bere vážně, zároveň ale odmítla tvrzení, že by na zahradě v danou chvíli chyběl pedagogický dohled.
Incident braly jako „hru na bitku“
Rodiče tvrdí, že jejich syn po incidentu s pláčem odmítal do školky chodit. Podle jejich slov děti situaci vnímaly jako „hru na bitku“. Jako hru bral celou věc i chlapec, proto o ní nemluvil. Kromě videozáznamu mají rodiče dítěte také lékařské zprávy.
Matka hocha uvedla, že jim o napadení nikdo neřekl. Rodina se vše dozvěděla až v pátek večer, kdy se jí dostalo do rukou video zachycující řádění dětí. To pak poslali ředitelce.
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Do školky, kde děti surově napadly čtyřletého chlapce, přijede inspekce
„Když jsme se v pondělí ptali, tak učitelky přiznaly, že to nevěděly, co se stalo na zahradě. Že si jen myslely, že malého někdo kopl do nožičky a bylo to jen takové dětinské. Jim nepřišlo podstatné nám to říkat, přitom na videu jde vidět, že to bylo brutální,“ uvedla matka pro Novinky.cz.
Podle otce chlapec jako čtyřměsíční miminko prodělal operaci hlavy kvůli srostlé fontanele. Kvůli tomu jezdí každého půl roku na kontroly do nemocnice. „Školka o tom věděla. Děti přitom synovi skákaly po celém těle. Odnesl to jen boulí, modřinami a pohmožděninami, ale ani se mi nechce myslet na to, co se mohlo stát,“ řekl otec pro Novinky.