„K incidentu v mateřské škole v Dubňanech sdělujeme, že se Česká školní inspekce touto záležitostí zabývá. Jsme v kontaktu se školou, rodičem dítěte, zřizovatelem i policií a v následujícím týdnu provedeme šetření v rozsahu své působnosti vymezené školským zákonem,“ uvedla pro iDNES.cz ředitelka odboru inspekční činnosti České školní inspekce Hana Slaná.
Videozáznam napadení vznikl, když žena z okolí zaslechla dětský křik. Na záznamu je vidět skupina dětí na zahradě mateřské školy, z nichž několik následně útočí na malého chlapce.
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VIDEO: Kopance, šlapání, hra na bitku. Děti ve školce napadly čtyřletého chlapce
Podle vyjádření otce napadeného chlapce pro CNN Prima NEWS nebyla v době incidentu v bezprostřední blízkosti dětí žádná učitelka. Potyčku údajně přerušila až asistentka, která kolem právě procházela. Ředitelka mateřské školy řekla, že událost bere vážně, zároveň ale odmítla tvrzení, že by na zahradě v danou chvíli chyběl pedagogický dohled.
Rodiče tvrdí, že jejich syn po incidentu s pláčem odmítal do školky chodit. Podle jejich slov děti situaci vnímaly jako „hru na bitku“. Kromě videozáznamu mají také lékařské zprávy.
„Nikdo nám o tom (napadení) neřekl,“ uvedla pro Novinky.cz matka chlapce. Rodina se vše dozvěděla až v pátek večer, kdy se jí dostalo do rukou video, které řádění dětí zachytilo. To pak poslali ředitelce.
„Když jsme se v pondělí ptali, tak učitelky přiznaly, že to nevěděly, co se stalo na zahradě. Že si jen myslely, že malého někdo kopl do nožičky a bylo to jen takové dětinské. Jim nepřišlo podstatné nám to říkat, přitom na videu jde vidět, že to bylo brutální,“ uvedla dále matka. Syn podle ní bral celou věc jako hru, proto o ní nemluvil.
Chlapec prodělal operaci hlavy
Podle otce přitom chlapec jako čtyřměsíční miminko prodělal operaci hlavy kvůli srostlé fontanele. Kvůli tomu jezdí každého půl roku na kontroly do nemocnice. „Školka o tom věděla. Děti přitom synovi skákaly po celém těle. Odnesl to jen boulí, modřinami a pohmožděninami, ale ani se mi nechce myslet na to, co se mohlo stát,“ řekl otec pro Novinky.
K situaci se vyjádřila také policie, která bude video prověřovat. „Událostí, ke které mělo dojít v mateřské škole v Dubňanech na Hodonínsku a o níž se objevily informace v mediálním prostoru, se zabývají hodonínští policisté. V současné době zjišťují a vyhodnocují veškeré okolnosti. S ohledem na věk zúčastněných dětí nebudeme poskytovat bližší informace,“ sdělila na dotaz iDNES.cz jihomoravská policejní mluvčí Petra Hrůzová.