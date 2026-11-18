Požár se rozšířil z prostředního v řadě tří domků, ve kterém se připravovaly langoše. Ten vyhořel až na kovovou konstrukci. Plameny a kouř zasáhly i vedlejší stánky.
Policie uzavřela celé náměstí a na místě zasahuje několik jednotek hasičů. „Událost je zatím bez zranění, příčina požáru a výše škody se teprve bude zjišťovat,“ řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Kolem 11:25 už se z místa jen slabě kouřilo.
Dopravní podnik odklání dopravu tramvají číslo 4 a 9, které jezdí v bezprostřední blízkosti stánků. Požár vznikl v části bližší Masarykovy ulice, tedy v té užší části. Policie okolí zapáskovala, a to i celou centrální část.