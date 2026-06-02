Kontroverzní přestavba náměstí v Brně. Místním vadí, že s nimi nikdo nemluví

Oldřich Haluza
  16:20
Letitou jizvou na podobě architektonicky ceněné Masarykovy čtvrti v Brně plné hodnotných vil od proslulých architektů je aktuální stav srdce celé oblasti – náměstí Míru. Prostranství u parku na Kraví hoře podle mnohých potřebuje zásadní vylepšení a kompletní rekonstrukci. Brněnští radní nedávno schválili investiční záměr.

Uprostřed náměstí se nachází nevzhledná přízemní „krabice“ prodejny Brněnka s barem Rio, na východním okraji chátrající bývalý vojenský areál a situaci nepřidává ani nepřehledný dopravní prostor, kde se mísí chodci, tramvaje i auta.

Město se rozhodlo nevyhovující „Mírák“ zásadně proměnit. V architektonické soutěži zvítězil už před pěti lety architekt Luboš Františák z ateliéru s názvem Ofschem architekti. Na základě jeho návrhu vznikl investiční záměr, který brněnští radní nedávno schválili.

Tramvajové soupravy po rekonstrukci brněnského náměstí Míru pojedou po obvodu celého prostranství. Prodejna Brněnka i bar Rio ze středu zmizí, a vznikne tak volný centrální pobytový prostor. Místo kasáren doplní náměstí dva pětipodlažní polyfunkční domy.
Prodejna Brněnka na náměstí Míru se má přesunout do nového polyfunkčního domu, který nahradí zchátralé vojenské opravárny.
Plán spočívá v úpravě silnice, která se dnes vine ve tvaru šikany, v jejíž blízkosti leží tramvajová smyčka umístěná k okraji náměstí. Soupravy nově pojedou po obvodu celého prostranství. Prodejna Brněnka ze středu zmizí, a vznikne tak volný centrální pobytový prostor. Místo kasáren náměstí doplní dva pětipodlažní polyfunkční domy s byty i obchody a službami v přízemí. Vedle parku má vzniknout kolonáda. Předpokládané náklady města na veškeré práce jsou 769 milionů korun.

„Mírák dnes funguje spíše jako komplikovaný a nepřehledný dopravní prostor než skutečné městské náměstí. Naším cílem bylo vytvořit plnohodnotné lokální centrum Masarykovy čtvrti – místo pro každodenní život, setkávání a bezpečný pohyb místních i dojíždějících žáků a studentů. Návrh proto pracuje s kultivací veřejného prostoru, nabízí nové dopravní řešení a lepší návaznost na park na Kraví hoře,“ shrnuje architekt Františák.

Letitý duch kauzy Wilson

Nicméně pro zdejší obyvatele jsou úpravy náměstí Míru a přeměna bývalých kasáren citlivou záležitostí. V paměti mají pořád dvě dekády starou kauzu developerského projektu Wilson, kvůli němuž tehdejší starostka Dagmar Hrubá (ODS) odešla od soudu s podmínkou.

Místo berou jako příležitost pro vytvoření chybějících krytých ploch pro setkávání, kulturu nebo sportování. Výstavbu bytů odmítají s argumentem, že v rezidenční čtvrti je už bydlení dost a nic jim nepřinesou.

Zakleté náměstí v Brně čekají škatulata, lidé se bojí starých plánů

„Preferovali jsme rekonstrukci a dostavbu bývalého vojenského areálu a kvalitní opravu náměstí, což se mohlo udělat už dávno. K podobě návrhu se nikdo veřejnosti neptal, v zadání se hlavní námitky nijak neprojevily. Do architektonické soutěže nikdo občany ani naše sdružení nepřizval – vše si upekli politici mezi sebou. Lidem to pak předložili ve stylu ‚toto jsme vybrali a basta‘. Od výběru vítěze se nás nikdo na nic nezeptal, nikdo do toho místní nezapojil. Vše se dělo pod pokličkou,“ kritizuje předseda Občanského sdružení Masarykova čtvrť Michal Závodský.

Podle magistrátu však bylo mnoho podnětů místních zapracováno už do podmínek zadání architektonické soutěže. „Nyní jsme už ve fázi, kdy rozvíjíme a naplňujeme vizi, která byla vybrána. Naším cílem je, aby proměna území proběhla citlivě, respektovala okolí a přinesla kvalitní prostor pro současné i budoucí obyvatele,“ obhajuje Klára Opálková z brněnského magistrátu.

Bydlení je součást města, říká starosta

Starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS) připomíná, že soutěži architektů předcházelo několik setkání s místními a dotazníkové průzkumy.

„Z nich vyplynulo, že jim nejvíce chybí kvalitní služby a prostory pro místní společenský život. Parter nového polyfunkčního domu směrem do náměstí budou tvořit čtyři prostory pro obchod a služby. Ve vnitřním atriu pak vznikne volnočasové centrum se dvěma sály, dílnou a miniškolkou – dětským klubem. Současná, už nevyhovující samoobsluha se pak přesune do západního křídla,“ popisuje Mencl.

Dvě nevyužité nízkopodlažní budovy bývalých vojenských opraven na brněnském náměstí Míru má nahradit polyfunkční dům s parčíkem.

Místní by chtěli prostory pro volnočasové centrum rozšířit, což žádala i městská část. Na rozdíl od nich však nemá nic proti bytům. „Chceme, aby náměstí bylo živým prostorem, a bydlení je přirozenou součástí městského prostředí,“ poznamenává Mencl.

Město vznik bytů odůvodňuje územním plánem, který tam umožňuje smíšenou obytnou výstavbu. „Po dostupném obecním bydlení je veliká poptávka. Proto jsme přistoupili k řešení zástavby komplexním způsobem a mimo služby zde vznikne i bydlení,“ uvádí Opálková.

Výhra pro developera

Byty v lokalitě kromě města postaví i majitel Brněnky Miloš Škrdlík, který při jednání s městem využil silné pozice. Vlastní totiž pozemek pod prodejnou a bez jejího odstranění nemůže k rekonstrukci náměstí dojít. Smění jej proto za parcelu v bývalých kasárnách, kde vybuduje vlastní polyfunkční dům s Brněnkou v přízemí.

„Právě on je jednoznačně pomyslným vítězem celé akce. Dnes by si tam nemohl postavit nic, ale město mu na zlatém podnose umožní lukrativní velkou bytovku – vlhký sen každého developera v Brně. Jediné volnější místo v srdci čtvrti obětovalo developerským záměrům,“ vadí Závodskému.

Zábradlí na opraveném náměstí rozčílilo cestující. Tragédie, říká architekt

Podle Škrdlíka jde jednoduše o výsledek dohody. „Uměl bych si ji představit i jinak, stejně jako město. Ale snažili jsme se chovat městotvorně, bez vzájemné spolupráce by projekt úpravy náměstí nevznikl,“ prohlašuje majitel Brněnky.

Stávající prodejna skončí až po výstavbě nových domů, kde naváže plynulým provozem. Potrvá to ještě několik let, protože aktuálně má následovat projektování, povolování a před výstavbou ještě výběr stavební firmy.

