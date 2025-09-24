Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Jiří Punčochář
  11:40
Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna ochromila dopravu a vyžádala si evakuaci 86 lidí z nedaleké základní školy. O den později složky integrovaného záchranného systému zveřejnily videa z jejího průběhu.

Nález odkryli dělníci při výkopových pracích na křižovatce ulic Tábor, Jana Babáka a Kounicova. Policie na místo přivolala pyrotechniky a ti společně s hasiči našli fragmenty munice, které vyhodnotili jako nebezpečné. Mezi nimi se nacházely i nevybuchlé granáty, části panzerfaustů, vojenské vybavení a také chemické látky.

Nález munice a dalších předmětů z druhé světové války v ulici Tábor v Brně (23. září 2025)
Místo nálezu munice z druhé světové války v ulici Tábor v Brně (23. září 2025)
Místo nálezu munice z druhé světové války v ulici Tábor v Brně (23. září 2025)
Nález munice z druhé světové války v ulici Tábor v Brně ochromil v místě dopravu. (23. září 2025)
„Všechny předměty pocházely z období druhé světové války a jednalo se o německou výzbroj a armádní vybavení,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala. „Pyrotechnici nechali z preventivních důvodů vytyčit bezpečný prostor a zajistili jeho střežení policisty a strážníky. Z nedaleké školy muselo být následně evakuováno 86 osob, převážně dětí. Ty byly umístěny do přistaveného evakuačního autobusu, odkud si je postupně vyzvedávali rodiče,“ doplnil.

Nález munice v Brně uzavřel na několik hodin křižovatku, policie evakuovala školu

Na místě pomáhali také strážníci, jejichž počet se během zásahu navýšil až na dvanáct. Hasiči povolali i chemickou laboratoř z Tišnova a z preventivních důvodů také velkokapacitní vůz ZZS a protiplynový automobil ze stanice Brno-Líšeň jako zázemí pro zasahující.

„Nebezpečné látky jsou zabezpečeny bez úniku a budou převezeny na likvidaci. V okolí nálezu jsme provedli i měření na radioaktivitu s negativním výsledkem,“ sdělili hasiči na síti Threads.

Také nalezená munice byla zajištěna a odvezena k odborné likvidaci. Rozsáhlý zásah skončil až před desátou hodinou večerní.

