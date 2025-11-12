Na dně Macochy ležela mrtvá žena. Policisté zjišťují okolnosti její smrti

  11:15
Na dně známé propasti Macocha v Moravském krasu na Blanensku vyhasl další lidský život. Jeskyňáři zde v úterý večer nalezli tělo ženy, její totožnost a okolnosti smrti policisté zjišťují. Macocha je poměrně častým cílem sebevrahů.
Macocha na podzim

Macocha na podzim | foto: ČTK

O nálezu mrtvé ženy jako první informoval Blanenský deník. Policie informaci potvrdila, ale žádné podrobnosti nesdělila. „Zjišťujeme totožnost ženy i okolnosti její smrti,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Téměř 139 metrů hluboká Macocha je vyhledávanou turistickou destinací, ale také častým místem sebevražd.

Kudy k Macoše? ptal se v noci muž recepční. Zachránila mu život

V posledních letech vzbudil rozruch případ ženy z června 2023, která do propasti skočila i se svými dvěma malými dětmi.

Letos v dubnu pak zde ukončila svůj život Lenka Šimůnková, matka Elišky zastřelené vrahem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2023. V úterý byl z napomáhání k její smrti obviněn bývalý policista Pavel Štěpán, který údajně Šimůnkovou k propasti odvezl.

12. listopadu 2025  11:15

