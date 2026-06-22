Dělníci objevili u nádraží v Brně patrně leteckou pumu, na místo míří pyrotechnik

Policisté uvedli, že z bezpečnostních důvodů uzavírají perimetr 300 metrů od místa nálezu poblíž budovy takzvané Malé Ameriky. Omezení se týká především ulic Nové Sady, Úzká, Nádražní, Uhelná, část ulice Hybešova a Husova.
Přerušení provozu na hlavním nádraží se týká dálkové i regionální dopravy.
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Policie v Brně evakuovala školu a zastavila dopravu, předmět zneškodnil pyrotechnik
„Aktuálně probíhá evakuace. Na místě jsou připraveny evakuační autobusy. Jakmile dojde k vytvoření bezpečného prostoru, pyrotechnici se pokusí na místě deaktivovat nalezenou munici,“ napsali policisté na síti X.
Lidí evakuovaných kvůli nálezu pravděpodobně letecké pumy v centru Brna budou stovky. Evakuace se ale podle policie netýká budovy hlavního nádraží, zejména jde o bytové domy, obchody a kancelářské budovy v nejbližším okolí.
S policisty na místě spolupracuje podle mluvčího strážníků Jakuba Ghanema i sedm hlídek městské policie.
„Strážníci se v příštích minutách budou podílet na uzavření dotčené oblasti kolem Malé Ameriky. Prosíme řidiče i chodce, aby se lokalitě v nejbližší době vyhnuli, sledovali veřejně dostupné informace a respektovali pokyny hlídek,“ uvedl Ghanem.