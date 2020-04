Ticho prořízly sovětské bomby, sirény Brňany před 75 lety nevarovaly

Prvním osvobozeným městem byl Hodonín Pustošivé bomby dopadaly začátkem dubna 1945 i na Hodonín. Zdejší obyvatelé se jich však nebáli tak dlouho jako Brňané, z osvobození se totiž radovali dřív než zbytek země. Už 12. dubna se právě o Hodonín svedla konečná bitva a den nato se stal prvním volným českým městem, předběhla ho jen tehdejší obec Lanžhot. „Radost to pro lidi musela být velká, ale určitě hořkosladká. Město bylo zničené a rozvrácené, máloco zůstalo stát. Hodonín čelil bombardování už v listopadu předchozího roku. A co tehdy zůstalo, padlo při bojích ke konci války,“ shrnula ředitelka Státního okresního archivu v Hodoníně Galina Rucká. Ještě než 53. armáda generálporučíka Ivana Mefoděviče Managarova do Hodonína vstoupila, ostřelovala ho ze slovenské strany hranice. „Vojáci tak vešli do zničeného města, které tehdy pozbylo nejen budovy, ale i velmi staré písemnosti, protože archivy vyhořely. Boje v Hodoníně se pak vedly muž proti muži, zajatců Sověti nebrali mnoho,“ dodala Rucká. V historických okénkách, jež od roku 1967 publikoval místní občan Vladimír Novák, jsou věcné škody vyčísleny na tehdejších 260 milionů korun, padlo zřejmě 179 vojáků a 37 místních. Prolomení hranic na Moravě znamenalo pro Sověty dílčí, ale důležité vítězství. „Stalin později ocenil Managarova titulem Hrdina Sovětského svazu. Do prvního svobodného rána se Hodonínští probudili v pátek 13. dubna. Sovětská vojska na počest padlých vojáků, jichž bylo pět desítek, nechala ze 140 děl vystřelit dvanáct salv. Pak pokračovala na Brno,“ připomněla Rucká. O vzpomínku na první svobodný den se později podělil Novák ve sbírce Zrnka a zrníčka z dob dávných a nedávných. „Byl to smutný pohled na město. Vypadalo jako po náhlé živelní katastrofě, jako po strašném zemětřesení. Všude na ulicích spousty rozbitého skla, tašek, trosek a sutin. Silnice místy neschůdné, zatarasené zbořenými, rozmetanými domy a nad tím vším čpavý dým a kouř požárů. Město v rozvalinách, znetvořené, špinavé, jenom zvolna se probouzející z těžkých dojmů a utrpení ke skutečnosti a k naději v lepší dny příští,“ zapsal si Novák.