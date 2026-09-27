Právě úročenou půjčku z magistrátní kasy nedávno projednávali brněnští zastupitelé a jeden z nich a rovněž starosta sousedních Tuřan Radomír Vondra (STAN) se podivoval, jak je možné, že městská část něco nakupuje, když na to ani nemá peníze a co by se stalo, pokud by půjčku zastupitelé neschválili.
„Chrlice by musely přeskládat priority v rozpočtu,“ zněla na jednání odpověď šéfky magistrátního rozpočtového odboru Jany Červencové.
Kritika se snesla i na to, že na domluvenou cenu 24 milionů za budovu, která má údajně vysoké provozní náklady, nebyl ani zpracován znalecký posudek.
Ten dům navazuje na další nemovitosti a pro budoucí rozvoj dává smysl, aby jej koupila raději městská část než někdo jiný.