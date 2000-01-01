Park na Moravském náměstí v Brně zaplnily v pondělí velké „obludy“. Zatímco ve skutečnosti nejsou lidským okem postřehnutelné, jejich nafukovací modely měří několik metrů. Jejich úkolem je nalákat na festival Dny elektronové mikroskopie, který otevře zájemcům dveře do technologických laboratoří.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Jedním z vystavených modelů je želvuška, přezdívaná též vodní medvíďátko. Přestože měří jen půl milimetru, přežije tento drsňák bez problémů mráz minus 196 stupňů, extrémní radiaci i vakuum vesmíru. Tajemství její odolnosti spočívá v takzvané kryptobióze. Když nastane sucho, jednoduše vyschne do neaktivního stavu, ve kterém prakticky nežije. Takto dokáže čekat na vodu klidně i desítky let, než znovu ožije. Zároveň jde o nenápadného čističe přírody, který pomáhá rozkládat organickou hmotu.
Většina lidí si ji spojí s otravou z jídla, ve skutečnosti je ale bakterie Escherichia coli z velké části neškodným, a navíc užitečným obyvatelem našich střev, kde pomáhá s tvorbou vitaminu K. V těle dospělého člověka váží pouhé dva gramy, přestože představuje desítky miliard buněk. Za ideálních podmínek se totiž buňka každých dvacet minut rozdělí. Právě rychlé dospívání z ní udělalo jeden z nejprozkoumanějších organismů planety. Geneticky upravená E.coli dnes vyrábí inzulin pro diabetiky, a do její DNA lze dokonce ukládat digitální data. Model na snímku je proti originálu třímilionkrát zvětšený.
Sdílejí s námi postel, a někteří dokonce žijí v našich vlasových folikulech. Mikroskopičtí roztoči, nenápadní osminozí příbuzní klíšťat, se živí našimi odumřelými kožními buňkami. V jediné matraci jich mohou žít až miliony. Přestože u citlivějších lidí jejich zbytky vyvolávají alergie, většinou jsou pro člověka zcela neškodní. Tito drobní tvorové jsou na světě už přes 400 milionů let, a protože se přenášejí při blízkém kontaktu, pomáhají dnes vědcům dokonce odhalovat historii lidských populací. Jak náš mikroskopický spolubydlící vypadá, ukazuje jeho pěttisíckrát zvětšený nafukovací model.
Ačkoliv mají viry jakožto původci chorob obecně špatnou pověst, tito mikroskopičtí predátoři patří k nefalšovaným hrdinům. Bakteriofágy žijí úplně všude – v půdě, ve vodě i v našich střevech, zkrátka tam, kde jejich bakteriální hostitelé. V pozemských oceánech se jich hemží větší množství, než je hvězd v pozorovatelném vesmíru. Zatímco pro rostliny a živočichy jsou bakteriofágy naprosto neškodné, pro zdravý mořský ekosystém jsou zcela nepostradatelné.
Do těchto přirozených predátorů bakterií dnes vkládá obrovské naděje moderní medicína. Bakteriofágy by totiž mohly vyřešit rostoucí odolnost bakterií vůči antibiotikům, což je jeden z největších problémů současného zdravotnictví. Tam, kde na těžké rezistentní infekce běžné léky nestačí, nastupují právě bakteriofágy. Jak takový mikroskopický zachránce vypadá, ukazuje jeho nafukovací model zvětšený 25milionkrát.
Kromě obří bakterie, roztoče či viru vyrostla na Moravském náměstí také bílá kopule představující nanostrukturu. Kolemjdoucí na první pohled upoutá svým netradičním vzhledem, který napodobuje dokonalou geometrii hmoty na té úplně nejmenší myslitelné úrovni. V tomto případě má deset a půl metru v průměru.
Do obří nafukovací instalace, za kterou stojí multimediální architekti ze studia Visualove, mohou návštěvníci přímo vstoupit.
Kruhové otvory v konstrukci nanostruktury slouží jako výstavní galerie, ve které jsou umístěny snímky pořízené pod špičkovými brněnskými elektronovými mikroskopy. Návštěvníci tak mohou zblízka zkoumat fascinující detaily světů, které by jinak lidskému oku zůstaly navždy skryty.
Letošní ročník Dnů elektronové mikroskopie se nese ve znamení výročí 75 let od vzniku prvního československého elektronového mikroskopu v Brně. Díky této oslavované špičkové technice je možné zkoumat do neuvěřitelných detailů i strukturu propletených vláken zrnka kávy.
Festival oslavující techniku elektronové mikroskopie potrvá v Brně od pondělí 23. března do neděle 29. března. „Elektronová mikroskopie není jen koukání na malé věci. Je to způsob, jak porozumět tomu, z čeho je svět složen a proč se chová tak, jak ho známe,“ říká k výstavě ředitel pořádající brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
První komerčně dostupný elektronový mikroskop Tesla BS 241 sestrojil v Brně tým profesora Aleše Bláhy v roce 1951. Dnes moderní přístroje dokážou detailně zobrazit například i strukturu vlákna klasické žárovky.
V rámci festivalu jsou připraveny exkurze do špičkových firem, výzkumných ústavů i škol, kde elektronová mikroskopie skutečně ožívá.
Své laboratorní prostory a ukázku práce s dvojsvazkovým mikroskopem nabídne v sobotu 28. března institut CEITEC Vysokého učení technického. Zájemci se tam mohou podívat, jak pod mikroskopem vypadá cukr, sůl, ostří nože nebo čip z mobilního telefonu, který je zachycen na snímku.
Vstup na Dny elektronové mikroskopie je zdarma, organizátoři z brněnské hvězdárny nicméně vzhledem k omezené kapacitě sálů a laboratoří upozorňují na nutnost včasné rezervace. Na programu se podílejí brněnské univerzity, výzkumná centra Akademie věd i přední výrobci mikroskopů. Důkazem, že tyto přístroje pomáhají odhalovat i ta nejskrytější zákoutí lidského těla, je tento mikroskopický snímek zubního nervu.
Výstavu modelů na Moravském náměstí doplňují informační panely, které návštěvníkům přibližují složitý svět mikroorganismů prostřednictvím komiksů. V dalších dnech se jednotlivé nafukovací modely přemístí na různá místa po Brně. Kompletní přehled festivalových akcí nabízí web dembrno.cz.
