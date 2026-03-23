OBRAZEM: Mikroskopický drsňák i virus hrdina. Brněnský park zaplnily „obludy“
Bateriová jawa od čtrnáctiletého kluka překvapila v Brně
Mojmír Hrouz patří k pionýrům elektromobility v Česku, autům na baterky se věnuje od roku 2010, tehdy se proslavil trabantem přestavěným na elektrický pohon. Pro bzučivou mobilitu nadchl i svého...
Vylezl na střechu, dům ale nezachránil. Muž má šanci, že mu zůstane aspoň pozemek
Rodina z Dobšic na Znojemsku, jejíž dům úřady označily za černou stavbu a nařídily jej zdemolovat, se i přes odpor lidí a protest na střeše tomuto scénáři nevyhne. Má však šanci ušetřit peníze, pokud...
OBRAZEM: 80 let Zetoru. Traktory z Brna dobyly svět, letos se chystá nová řada
Již 80 let brázdí pole slavné stroje Zetor. První tři traktory této značky převzali zákazníci 15. března 1946. Brněnský výrobce byl v poválečném Československu natolik dominantní, že se název stal...
OBRAZEM: Bílá a růžová krása. Mandloně v Hustopečích kvetou, trvá to ale jen pár dní
Sady na stráních nad jihomoravskými Hustopečemi se intenzivně barví do bílé a růžové. Mandloňová stromořadí o víkendu nalákají stovky návštěvníků na Slavnosti mandloní a vína. Ty se trefí do...
Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala
Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...
Fotbalová kauza: FAČR vyšetřuje i gólmana, co vyřadil Sigmu, či manažera HC Olomouc
Loni prožil fotbalovou pohádku. Ve 38 letech vychytal brankář Zdeněk Kofroň z divizních Nových Sadů postup v Českém poháru přes prvoligovou Sigmu, obhájce trofeje. V dalším kole se postavil i proti...
Patříme k sobě, jezdí s námi i na dovolenou, říká o psím šampionovi policistka
Policejní pes Auron si se svou lidskou parťačkou, jihomoravskou policistkou Ivou Trejtnarovou, nedávno připsal další významný úspěch. Úřadující mistr republiky dokázal, i přes problém s dočasně...
Městský úřad v Židlochovicích po hackerském útoku částečně obnovil provoz
Židlochovický městský úřad je týden po hackerském útoku opět v částečném provozu. Od pondělí 23. března je možné vyřizovat žádosti o občanské a řidičské průkazy a pasy. Nelze ale platit kartou....
Studentky si stěžovaly na tělocvikářovy doteky. Inspekce se přijela přesvědčit
Studentky prvního ročníku na boskovické Střední škole André Citroëna musely snášet nevhodné chování učitele. V hodinách tělocviku a speciálním předmětu sebeobrany často chtěl, aby s ním některá z...
Autobus odhodil ženu několik metrů. Dopravní podnik zveřejnil děsivý sestřih
Spěchající chodce a cestující, kteří se nerozhlíží, než vstoupí do silnice či kolejiště, zachycují stále častěji kamery ve vozech brněnské MHD. Děsivě vypadající srážky teď dopravní podnik zveřejnil...
Úzký kádr i neúspěšný nový impulz. Proč skončili obhájci z Komety ve čtvrtfinále
V nejkratší možné době vyřídil nejžhavější kandidát na titul z Pardubic svého loňského přemožitele. Hokejisté Komety působili ve čtvrtfinále zataveně, rozebraně a bez emocí. Pondělní prohra 0:1 a...
VIDEO: Čára přece není zeď, řekli si řidiči. Riskující motoristy nachytal policejní dron
Bezmála dvě desítky řidičů zachytil v minulém týdnu na jižní Moravě policejní dron, jak svým nebezpečným chováním ohrožují sebe i ostatní. Na nepřehledných úsecích s plnou čárou se rozhodli...
OBRAZEM: Drobečci lezoucí z matčina vaku, opičky i papoušci. Zoo lákají na mláďata
Hlavním jarním lákadlem každé zoo je nálož roztomilosti v podobě čerstvě narozených obyvatel. Novými přírůstky se chlubí i čtyři jihomoravské zoologické zahrady. V té brněnské se mohou návštěvníci...
Krizi Artisu po zimní pauze trenér Chytrý neustál, nahradí ho Nádvorník
U fotbalistů Artisu Brno skončil hlavní trenér Jiří Chytrý i jeho asistenti Ivan Kopecký s Ondřejem Kušnírem. „Změnou na lavičce bychom chtěli dodat týmu určitý nový impulz,“ uvedl generální ředitel...
Jestli bude zájem, reprezentaci neodmítnu, tvrdí Flek. Čeká ho ale dlouhá pauza
Hokejová Kometa končí sezonu po porážce 0:1 a jasném vyřazení 0:4 na zápasy. Vyrovnaný čtvrtý duel extraligového čtvrtfinále proti Pardubicím rozhodl jediný gól Romana Červenky, který proti Brnu...
Finty s adresou vytlačují místní děti na jiné školy. Zabránit tomu má větší prověřování
Téměř dvě stovky žádostí o přijetí do první třídy přišly na Základní školu Antonínská v Brně-střed, z toho 85 tvořily děti s adresou ve spádové oblasti. Vedení základky chce otevřít tři třídy s...
Firmy v Česku reagují na útok v Pardubicích. Posilují bezpečnostní opatření
Řada firem po celé republice, které se specializují na výrobu dronů a zbraní, po pátečním možném teroristickém útoku na halu v Pardubicích posílily svá bezpečnostní opatření. Jiné považují svou...