Brnem putuje obří chlupatá bakterie. S městem má speciální souvislost

Autor:
  11:45
Přestože hraje významnou roli ve střevech, většina lidí bakterii Escherichia coli nikdy na vlastní oči nespatří. To však neplatí o Brně, kde se v těchto dnech pohybuje šestimetrový nafukovací model této bakterie známé pod zkratkou E. coli. Jeho úkolem je lákat na Dny elektronové mikroskopie ve městě, které je právě v tomto oboru světovou špičkou.

V minulých letech mohli Brňané v ulicích obdivovat obří želvušku či roztoče. Tentokrát se před nimi tyčí model E. coli, který je třímilionkrát větší než originál. Právě tato bakterie patřila k prvním objektům zkoumaným pomocí elektronového mikroskopu.

V Brně se usadil pětimetrový roztoč, nafukovací model láká na dny mikroskopie

Ve čtvrtek tato „chlupatá potvora“ překvapila kolemjdoucí přímo na ústředním náměstí Svobody, už také zasvítila v noci ze střechy budovy v areálu Vlněna.

Šestimetrový nafukovací model bakterie Escherichia coli, zvané též E.coli, láká v Brně na Dny elektronové mikroskopie. (březen 2026)
Šestimetrový nafukovací model bakterie Escherichia coli, zvané též E.coli, láká v Brně na Dny elektronové mikroskopie. (březen 2026)
Šestimetrový nafukovací model bakterie Escherichia coli, zvané též E.coli, láká v Brně na Dny elektronové mikroskopie. (březen 2026)
Šestimetrový nafukovací model bakterie Escherichia coli, zvané též E.coli, láká v Brně na Dny elektronové mikroskopie. (březen 2026)
Šestimetrový nafukovací model bakterie Escherichia coli, zvané též E.coli, láká v Brně na Dny elektronové mikroskopie. (březen 2026)
5 fotografií

V pondělí 23. března bude bakterie E.coli k vidění na Moravském náměstí ve společnosti osminohé želvušky, roztoče, bakteriofágu a nanostruktury.

Dny elektronové mikroskopie se v Brně uskuteční od 23. do 29. března a přinesou exkurze, přednášky, workshopy, výstavy i „hands-on“ aktivity pro všechny věkové skupiny. Program se koná na zdejší hvězdárně, která akci pořádá, ale i u místních výrobců elektronových mikroskopů, ve výzkumných centrech, školách, muzeu nebo science centru. Podrobnosti nabízí web dembrno.cz.

Mikroskop z Brna jako jediný zkoumá živé tvory, je citlivý na vibrace i řeč

Elektronová mikroskopie se využívá v kriminalistice, archeologii či medicíně. Právě v Brně, které se může pyšnit odkazem inovátora Armina Delonga, se vyrábí třetina světové produkce těchto strojů.

Aktuálně tu sídlí hned tři velcí výrobci, kteří navázali na dědictví zkrachovalé Tesly Brno: Thermo Fisher Scientific, Tescan Orsay Holding a Delong Instruments.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15

Jawa 1000

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Zbrojovka, Vlněna, Malá Amerika... Jak se proměnily brněnské brownfieldy

Rozsáhlá továrna Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích proslula výrobou zbraní,...

Slavná minulost, často ponurá současnost, světlá budoucnost. Tato charakteristika spojuje brněnské brownfieldy, tedy opuštěné plochy, které už neplní původní účel a čekají na nové využití. Redakce...

Brnem putuje obří chlupatá bakterie. S městem má speciální souvislost

Šestimetrový nafukovací model bakterie Escherichia coli, zvané též E.coli, láká...

Přestože hraje významnou roli ve střevech, většina lidí bakterii Escherichia coli nikdy na vlastní oči nespatří. To však neplatí o Brně, kde se v těchto dnech pohybuje šestimetrový nafukovací model...

13. března 2026  11:45

Přes park autem. Do Lužánek se dál jezdí navzdory zákazu, zátaras nemá zámek

Premium
Část politiků v Brně řeší problém, kdy někteří řidiči z auty jezdí přímo do...

Jedním z nejoblíbenějších míst k rekreaci v centru Brna je největší městský park Lužánky. Kromě všudypřítomné zeleně se v něm nachází i řada hřišť, včetně těch pro děti. A právě okolo nich se podle...

13. března 2026

Pořadatelé vánočních trhů v Brně se neshodnou. Politici řešení odložili až za volby

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle. (21....

Stejný start, jednotnou propagaci a společnou dramaturgii programu chce prosadit ředitelka Turistického informačního centra Brna (TIC) Jana Janulíková pro pořádání oblíbených vánočních trhů....

13. března 2026  5:40

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

12. března 2026  13:25,  aktualizováno  19:52

České publikum je nejnáročnější, v zahraničí stačí méně, líčí šéf slavného cirkusu

Cirkus Humberto jako jeden z posledních vystupuje i s exotickými zvířaty. Na...

Už 75 let brázdí slavný Cirkus Humberto Českou republiku i Evropu. Letošní sezonu nyní odstartoval v Brně. Stany a maringotky přijely na konci února na jih města do Komárova. Známý cirkus patří mezi...

12. března 2026  17:36

Brno chystá změnu v Jugoslávské. Jednosměrky ve městě zklidňují dopravu

Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na...

Řidiči využívají Jugoslávskou ulici v brněnských Černých Polích jako zkratku, aby nemuseli jet za tramvají po Merhautově. Radnice Brna-sever proto plánuje její zjednosměrnění. Opatření má zpomalit...

12. března 2026  5:51,  aktualizováno  15:07

Hasiči vyjeli k požáru odpadu. Našli muže, který patrně uhořel při pálení klestí

Ilustrační snímek

Hasiči u obce Prace na Brněnsku našli ve čtvrtek mrtvolu muže, na místo přitom původně jeli kvůli požáru odpadu. Okolnosti úmrtí vyšetřuje policie. Požár je bez materiální škody, jeho příčinu...

12. března 2026  14:27

Složitá situace Komety: tým válčí na tři pětky, útočníci mlčí. Nájezdy? Raději ne

Brněnský gólman Aleš Stezka sleduje kotouč v utkání předkola play off proti...

Hokejisté Komety jedou na doraz. Tři formace, obří minutáž klíčových hráčů a nulová produktivita útočníků. Brno doplácí na úzký kádr a z domácí výhody v předkole play off vytěžilo jen jeden vítězný...

12. března 2026  14:12

Saltem přes kapotu a střechu až na zem. Policie ukázala záběry nehod s motorkáři

Policie upozorňuje na více motorkářů na silnicích, zveřejnila videa z nehod

Videa srážek motorkářů z automobily zveřejnili jihomoravští policisté jako varování s přicházející motorkářskou sezonou. Jen za první březnový týden se v Česku staly čtyři nehody, při nichž zemřeli...

12. března 2026  12:21

OBRAZEM: Žal a zmar. Takhle vypadá místo, kde se v létě bude hrát opět první liga

Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026

Jako žalostný a naprosto nedůstojný vypadá jediný městský fotbalový stadion v Brně. Střídají se na něm dva druholigové kluby Zbrojovka a Artis. První z nich má v tuto chvíli takřka jistotu, že v létě...

12. března 2026  11:09

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Kousek kostela doma? Ikonu Pálavy ničí i turisté, oprava je v nedohlednu

Premium
Díky neobvykle tuhým mrazům zamrzla hladina novomlýnských nádrží natolik, že...

Díry ve střeše, rozmáčená podlaha a nezvaní zvědavci, kteří se do něj opakovaně vloupávají. Ikonický kostel svatého Linharta na ostrůvku ve Věstonické nádrži pod Pálavou už roky postupně chátrá...

11. března 2026  17:22

Před derby pokrývá sedačky mech. Brněnské kluby chtějí po městu opravy stadionu

Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026

Brněnské fotbalové kluby Artis i Zbrojovka společně žádají po vedení města, aby politici zchátralou ShipEx Arenu v Srbské ulici nechali co nejdříve opravit. Radní pro sport na výzvy reagoval...

11. března 2026  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.