Brnem putuje obří chlupatá bakterie. S městem má speciální souvislost

V minulých letech mohli Brňané v ulicích obdivovat obří želvušku či roztoče. Tentokrát se před nimi tyčí model E. coli, který je třímilionkrát větší než originál. Právě tato bakterie patřila k prvním objektům zkoumaným pomocí elektronového mikroskopu.
|
V Brně se usadil pětimetrový roztoč, nafukovací model láká na dny mikroskopie
Ve čtvrtek tato „chlupatá potvora“ překvapila kolemjdoucí přímo na ústředním náměstí Svobody, už také zasvítila v noci ze střechy budovy v areálu Vlněna.
V pondělí 23. března bude bakterie E.coli k vidění na Moravském náměstí ve společnosti osminohé želvušky, roztoče, bakteriofágu a nanostruktury.
Dny elektronové mikroskopie se v Brně uskuteční od 23. do 29. března a přinesou exkurze, přednášky, workshopy, výstavy i „hands-on“ aktivity pro všechny věkové skupiny. Program se koná na zdejší hvězdárně, která akci pořádá, ale i u místních výrobců elektronových mikroskopů, ve výzkumných centrech, školách, muzeu nebo science centru. Podrobnosti nabízí web dembrno.cz.
|
Mikroskop z Brna jako jediný zkoumá živé tvory, je citlivý na vibrace i řeč
Elektronová mikroskopie se využívá v kriminalistice, archeologii či medicíně. Právě v Brně, které se může pyšnit odkazem inovátora Armina Delonga, se vyrábí třetina světové produkce těchto strojů.
Aktuálně tu sídlí hned tři velcí výrobci, kteří navázali na dědictví zkrachovalé Tesly Brno: Thermo Fisher Scientific, Tescan Orsay Holding a Delong Instruments.