Z výzkumu, na kterém se podíleli vědci z Mendelovy a Masarykovy univerzity v Brně, plyne, že na vině jsou především rodiče a jejich životní styl, který přebírají i jejich potomci.

„Obezita nebolí, takže si lidé nepřipouští možné zdravotní důsledky. Když se jim to snažíme vysvětlit, nevěří tomu a začnou se vymlouvat, že z toho dítě časem vyroste nebo že to v zimě nevadí, protože v létě to zase vyběhá. To je špatný přístup, k obezitě nesmí dospět nikdy,“ zdůrazňuje lékařka Kateřina Bednaříková z dětské léčebny v Křetíně na Blanensku, kde se zaměřují na obezitu. Riziková je zejména kvůli vzniku cukrovky.