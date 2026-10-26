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Maminky s kočárkem pouští na nádraží brankou, stanice se dočkají modernizace

Karolína Kučerová
  5:56
Pokud má člověk dítě v kočárku, je upoután na invalidní vozík nebo cestuje s těžkým kolem, dostat se na nástupiště blanenského vlakového nádraží není jen tak. Musí zazvonit na tamní pracovníky, kteří mu přijdou otevřít branku u služebního vchodu na koleje. Pokud nezvládne schody, jinou možnost nemá, běžný přístup do stanice totiž není bezbariérový. Do tří let se to však změní.

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Správa železnic tu plánuje rekonstrukci, soutěž na projekt brzy vyhlásí. „Půjde o dobudování výtahů, jež doplní současný přístup z podchodu na nástupiště po schodištích. Dohromady to vyjde na několik desítek milionů korun,“ přibližuje mluvčí železničářů Nela Friebová.

Dodává, že se s nástupišti propojí již existující podchod a lze tak čekat pouze částečné omezení v provozu. „Podrobnosti však budou známé, až hotový projekt stanoví postup stavby,“ řekla Friebová.

Nádraží v Tišnově ani Židenicích nemá bezbariérový přístup k vlakům. Lidé s kočárkem musejí v Tišnově zavolat pracovníka železnice, který jim pomůže přes služební úrovňový přechod.
Nádraží v Tišnově ani Židenicích nemá bezbariérový přístup k vlakům. Lidé s kočárkem musejí v Tišnově zavolat pracovníka železnice, který jim pomůže přes služební úrovňový přechod.
Nádraží v Tišnově ani Židenicích nemá bezbariérový přístup k vlakům. Lidé s kočárkem musejí v Tišnově zavolat pracovníka železnice, který jim pomůže přes služební úrovňový přechod.
Nádraží v Tišnově ani Židenicích nemá bezbariérový přístup k vlakům. Lidé s kočárkem musejí v Tišnově zavolat pracovníka železnice, který jim pomůže přes služební úrovňový přechod.
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Příležitosti se chopila i radnice, která dlouhodobě řeší problémový přístup na nádraží ze Starého Blanska, jež od zbytku města odděluje právě železniční trať. „Bydlí tam asi tři tisíce lidí a hned za stanicí je významná průmyslová zóna. Jenže, když se lidi chtějí dostat na vlak, musejí to celé obejít po mostě, což jim cestu natáhne třeba o 20 minut. Někteří proto přebíhají koleje, což je rychlejší, ale samozřejmě velmi nebezpečné,“ popisuje Pavla Komárková, mluvčí města Blanska.

Město proto chce využít stavební práce železničářů a vybudovat jednoduší přístup. „Bude to náročné, protože koleje jsou elektrifikované. Takže v úvahu připadá ideálně nějaké podzemní řešení, tedy podchod. Ale to všechno teprve uvidíme. Chceme zajistit vypracování studie, která by prověřila jak možnosti přístupu, tak připojení se k projektu Správy železnic,“ podotýká Komárková.

Blansko však není jediné okresní město v kraji, kterému kompletní bezbariérový přístup k vlakům chybí. Stejná situace je ve Vyškově, kde zejména vozíčkáři mají kvůli schodům problém s přístupem do výpravní budovy. Železničáři plánují „skok do 21. století“ i zde.

„Stanici čeká kompletní modernizace, při které získá nová bezbariérová nástupiště přístupná dvěma podchody. Kromě toho dojde k přestavbě současné jednokolejné trati procházející Vyškovem na dvoukolejné spojení pro rychlost 200 kilometrů v hodině,“ konstatuje mluvčí SŽ.

Aktuálně je na stavebním úřadě zažádáno o povolení záměru a zároveň probíhá majetkoprávní vypořádání. Dokončený je i předběžný archeologický průzkum. „Protože na tyto stavby chceme využít metodu PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru, pozn. red.), připravujeme se nyní na výběr koncesionáře, který trať postaví a po určenou dobu ji také bude udržovat. Kdy se s pracemi začne, bude zřejmé na přelomu letošního a příštího roku,“ poznamenává Friebová.

V Židenicích blíže k tramvajím

Vozíčkáři a lidé s kočárkem mají problém také v Tišnově, kde podobně jako v Blansku musejí zavolat pracovníky, kteří jim pomohou přejít přes služební úrovňový přechod. Velká rekonstrukce stanice tam měla začít už loni, to by ale způsobilo roční výluku na havlíčkobrodské trati a také výrazné přetížení prvního koridoru kvůli jiným stavebním pracím na železnici.

Nový termín tak směřuje až k roku 2032. „Cílem je obnova nástupišť, jejich zastřešení a zpřístupnění lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. Dělníci vybudují nové staniční zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení a zrekonstruují trakční vedení. V rámci stavby navíc vznikne nový, jižní podchod a zmodernizuje se stávající severní, u kterého bude klidová zóna,“ stojí v popisu projektu na stránkách Správy železnic.

Podobně se odkládají úpravy v Brně na nádraží v Židenicích, které slouží coby důležitý přestupní bod. V plánu je posunout ho mezi Bubeníčkovu a Lazaretní ulici a zároveň vybudovat dvě nová nástupiště.

„Ta budou kromě stávajícího podchodu přístupná i šikmými chodníky, a to právě z Lazaretní ulice a novým podchodem při Bubeníčkově ulici, což vytvoří pohodlnou přestupní vazbu mezi vlaky a tramvajemi,“ nastiňuje Friebová s tím, že tato modernizace je součástí celkové rekonstrukce brněnského železničního uzlu. Začít chtějí za dva roky, hotovo má být v půlce 30. let, přičemž vysoutěžit projekt na tuto židenickou etapu plánují už za rok.

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Ideální není ani bezbariérový přístup na brněnském hlavním nádraží. Je sice vybaveno několika výtahy, ty však ze zkušeností vozíčkářů a lidí s kočárkem nejsou adekvátně rozprostřeny tak, aby byla cesta z nástupišť do podchodu a následně ven před budovu krátká a pohodlná. Tuto situaci však kompletně vyřeší až plánované nové hlavní nádraží, s jehož stavbou železničáři počítají nejdříve začátkem 30. let. I tento projekt je součástí rekonstrukce brněnského železničního uzlu.

Na zajištění bezbariérového přístupu se Správa železnic zaměřuje posledních několik let a pravidelně řadu stanic napříč celou republikou modernizuje. Jen na hlavních tazích je teď víc než 60 procent stanic bezbariérových, před rokem to přitom bylo jen 40 procent. V současné chvíli železničáři pracují na dalších 27 přeměnách. Na jižní Moravě se jí nedávno dočkaly třeba stanice na trati mezi Brnem a Zastávkou u Brna.

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