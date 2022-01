Nádraží v Lanžhotě po sto letech osiří, doplatí na slovenskou rekonstrukci

Z Lanžhota mohou lidé jen „zamávat“ projíždějícím vlakům EC a IC, které sviští směr Slovensko. Osobáky z Břeclavi do slovenských Kútů, které místní využívali, skončily.

„Na slovenské straně brzo začne rekonstrukce tratě, která přinese zvýšení rychlosti spojení z Bratislavy do Brna. Osobní vlaky by se s dálkovými do daného úseku nevměstnaly,“ vysvětluje mluvčí jihomoravského Kordisu, který zajišťuje dopravu v regionu, Květoslav Havlík.

Jde o dlouhodobou záležitost. Oprava trati a tím i odstavení lanžhotského nádraží potrvá několik let. Paradoxně se tak děje po sto letech od doby, kdy tady zastavil první vlak. Stanice začala sloužit v roce 1922.

Do modernizace železniční tratě od Děvínské Nové Vsi k hranici s Českem dají Železnice Slovenskej republiky 275 milionů eur. „Stavební práce jsou plánovány na více než tři roky,“ poznamenala mluvčí státního podniku Ria Feik Achbergerová.

Díky rozsáhlé rekonstrukci tratě a napojení na evropské systémy řízení vlaků se úsek přidá k moderní evropské dopravní síti.

Lidé už si zvykli na autobus

Na práce na slovenské straně naváže i česká Správa železnic opravami mezi Břeclaví a slovenskou hranicí, které umožní zvednout rychlost na 160 kilometrů za hodinu. Počítá s rekonstrukcí železničního svršku i spodku a souvisejících technologií. Na hraničním mostě se budou koleje mírně zvedat.

Projekt je rovněž rozfázovaný na několik let, trať má před sebou jednokolejný provoz nejméně do prosince roku 2023. A ještě o rok později jsou pak v plánu dílčí dokončovací práce.

Jak často budou vlaky v Lanžhotě stavět po ukončení rekonstrukce, teď podle Havlíka nelze předjímat. Faktem nicméně je, že vlaku místní celkem rychle odvykají. „Lanžhot má dostatečné spojení autobusovou linkou 572,“ potvrzuje Havlík.

Lanžhotští se tak autobusem dostanou do okresní Břeclavi stejně pohodlně a rychle jako vlakem. Jestli najdou důvod se do vlaku vracet, je nyní otázkou.

Zdejší nádraží přitom poměrně nedávno prošlo rekonstrukcí. V roce 2007 vznikla nová ostrovní nástupiště a podchod vybavený výtahy a osvětlením. Dělníci přidali nové zabezpečovací zařízení, elektrický ohřev výhybek, informační tabule pro cestující a také elektronickou požární signalizaci.