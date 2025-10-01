Brněnské Královo Pole má nové nádraží. Zatím bez obchodů, stavba ještě pokračuje

Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Loni na jaře lidé pozorovali, jak bagry začaly bořit 70 let starou výpravní budovu. Ve středu dopoledne před slavnostním zahájením provozu moderní nádražní haly první zvědavci vyhlíželi, kdy se dostanou dovnitř.
„Sem ještě bohužel nemůžete,“ vysvětloval zpoza plotu jedné ženě pracovník, který pouštěl dovnitř pouze pozvané. To však platilo jen dopoledne a v brzkých odpoledních hodinách, pak se objekt otevřel všem.
Cestující se sice i nadále proplétají staveništěm, protože práce zde budou pokračovat až do jara příštího roku, v dokončené budově se ale už mohou třeba schovat před nepřízní počasí. Koupit si mohou zatím jen jízdenku, obchody se podle ředitele Správy železnic Jiřího Svobody otevřou až příští rok.
„Bylo by škoda něco oddalovat, vždy se snažíme postupně otevírat části stavby, jak je to jen možné. Stejně tak to bylo i s otevřením podchodu před několika měsíci,“ hájil ministr dopravy Martin Kupka (ODS) fakt, že se slavnostní akce koná jen dva dny před začátkem sněmovních voleb.
OBRAZEM: Na novém nádraží v Brně-Králově Poli už se „rozvlnila“ střecha
Podle železničářů se uvažovalo i nad tím, zda by nešlo moderní bezbariérovou budovu s vlnitou střechou otevřít už před měsícem se začátkem školního roku, kdy logicky narůstá počet cestujících. To se však nepodařilo.
„My bychom spíš potřebovali ještě tak dva měsíce k dobru,“ podotkl generální ředitel stavební společnosti OHLA ŽS Roman Kocúrek. Ostatně do nádražní budovy se zatím lidé dostanou jen některými vchody. Dva zůstávají schované za plotem, nejsou k nim stále vybudované chodníky.
Podchod i lávka
Faktem je, že s otevřenou budovou, která na boční stěně skrývá i slangový výraz pro tuto čtvrť Brna „Kénik“, vstoupil vlakový terminál v Králově Poli do nové doby. Zejména jej lidé ocení kvůli bezbariérovosti. Dvě úrovně haly propojují nejen schody, ale také eskalátory a výtah, který vede i na nástupiště. V horním patře se pak nachází zejména prostor pro posezení.
Tabule s časy odjezdů jednotlivých spojů pak lidé spatří nejen uvnitř, ale i u vstupu do podchodu, který teď ústí vně budovy. Do budoucna navíc nebude sloužit jen pro obsluhu nádraží, železničáři jej protáhnou až k říčce Ponávce. Přes ni pak povede lávka do Myslínovy ulice, aby lidé z této části měli cestu na nádraží pohodlnější a nemuseli vše složitě obcházet.
Rarita v Brně. Tunel pod železnicí je pro dva příliš úzký, průchod řídí semafor
„Počítáme, že se stavbou lávky začneme v říjnu nebo listopadu letošního roku. Dokončení je v plánu příští rok v květnu,“ přiblížil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Intenzivněji chce magistrát rovněž začít připravovat již roky slibovaný parkovací dům v těsném sousedství nádražní budovy.
Ruch tak tady jen tak neskončí. Ostatně i okolí Ponávky se má do budoucna proměnit, říčka bude doslova na dotek. Na břehu poblíž vyústění lávky totiž budou schody k posezení, místo k setkávání i s ohništěm nebo také přírodní hřiště pro děti.
Posun u rychlotrati z Brna na Břeclav
První úsek plánované vysokorychlostní trati z Prahy přes Brno na Břeclav získal kladný posudek o vlivu stavby na životní prostředí, známý pod zkratkou EIA. Jde o 40 kilometrů dlouhou část mezi Modřicemi a Rakvicemi. Díky tomuto stanovisku mohou železničáři pokračovat v přípravných pracích a také výkupech pozemků.
Ministra dopravy Martin Kupka (ODS) navíc připomněl, že tato rychlotrať se vybuduje jako PPP projekt. Soukromý investor ji postaví, zaplatí a bude provozovat, stát mu ji pak v dalších letech bude splácet. „Smlouvu bychom chtěli mít uzavřenou v roce 2028,“ sdělil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.