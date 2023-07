V kůži pilota eco rally: jízdu řídí aplikace, sekundová odchylka už je hodně

Přidej, ale ne zas moc, za půl kilometru z nožky téčkové křižovatky do levého ramene. Plus dvě celé osm vteřiny, bída, stahuj to... A takhle do vás kamarád, jemuž po dva dny neříkáte Honzo, ale navigátore, hustí tři hodiny. Když se zrovna nesplete. To pak zarytě mlčí a vy stojíte, než se zase chytí, jako když GPS systém zase najde své satelity. Jak to dělají mistři vepředu, to si nedovedu představit.

Agrotec Eco Rally Hustopeče, které jsem se jako jezdec o víkendu zúčastnil, je takzvanou rallye pravidelnosti. Zjednodušeně jde o to, abyste drželi rychlostní průměr pro jednotlivé části měřeného úseku. Zkrátka v obci jedete průměrně čtyřicet, mimo ni na hezké cestě dvaasedmdesátkou a v klikatící se části třeba 55 kilometrů za hodinu. Aplikace převádí průměr na čas a říká vám, zda máte aktuálně ztrátu, či náskok.

Po červnovém pohledu na „klasickou“ Rally Hustopeče, při níž jsem předhánění špičkových pilotů Jana Kopeckého a Václava Pecha přihlížel od trati, je tahle eco rally úplně jiným zážitkem. Nevítězí ten nejrychlejší, ale ten nejpřesnější.

Že se poměřím právě s Kopeckým, který v eco rally také startuje, beru jako bonus celé akce. Nabídku startu přijímám s tím, že si mohu vybrat vlastního spolujezdce. V pátek se hlásíme v Hustopečích.

Jak se vyznat v roadbooku?

„Tady jsou klíče, támhle je technická přejímka, tam dostanete lokátory do auta a tohle si prosím nalepte na auto. V pět vám ukážeme co a jak, zatím si jen stáhněte aplikaci Rabbit Rally. Jo a zajeďte si kalibrační úsek, ať vám to správně počítá,“ dirigují nás v neustálém shonu pořadatelé. Jejich pokyny plníme, před nájezdem na startovní rampu dostáváme tři tréninkové kilometry k dobru.

Pak přijde na řadu instruktáž. Takhle se zadává váš čas startu, tady vám to ukazuje kilometry a tady odchylku od stanovených ideálních časů. Čtvrt hodiny před startem dostáváme roadbook, tedy itinerář celé cesty s informací o každé odbočce, značkách, kruhových objezdech a dalších detailech.

V ten moment už každému musí být jasné, že čtvrthodinka na vstřebání všech náležitostí téhle rallye nebude stačit. Zahlceni informacemi ke své smůle nezachytáváme jednu zásadní věc: ideální čas je potřeba držet stále, protože bodů v měřeném úseku, kdy se vyhodnocuje odchylka jezdce od předepsaných limitů, je klidně padesát.

Magnety v discích kol

Mnohonásobný mistr republiky v rallye Jan Kopecký mezitím usedá do elektromobilu s číslem jedna, nezvykle ze strany spolujezdce, neboť za volant jde jeho navigátor Jan Hloušek. „To byl můj nápad, že se prohodíme,“ ušklíbne se. Je znát, že mu chybí vůně benzinu z automobilových soutěží. Vycepovaný disciplínou klasické rallye však během sekundy listuje v itineráři a zkoumá plán trasy.

Porazit tohoto šampiona? To by bylo něco! Ale pojďme postupně, krok po kroku. Napřed je potřeba odstartovat.

Pro pravý zážitek sjíždíme – stejně jako všechny další posádky – ze startovní rampy, jak je zvykem u klasických závodů. Poslední přání šťastné cesty a jedeme na začátek prvního měřeného úseku.

Zde přichází první zádrhel. Víme, co zadat do mobilu, a tím naše umění končí. Naše bezstarostnost vydržela přesně 4 534 metrů do třetího bodu měřeného úseku. Snadná odbočka doleva uprostřed Velkých Němčic nás vyškolila jako malé kluky. Musíme se vrátit. Ztráta pár sekund by nebyla tak hrozná, jenže jakmile zajedete mimo trasu, ujeté metry vám přestanou sedět a čísla z aplikace jsou rázem ve spojení s itinerářem úplně k ničemu.

Druhá zkouška, druhý pokus. Tady už jsme navigačně bezchybní a konečně vše funguje. Jen naše taktika udělat si drobnou časovou rezervu, kterou před koncem můžeme snadno vyplýtvat, jde proti smyslu celé soutěže. I sekunda tady totiž je hrozně moc.

V třetí „erzetě“ se nám daří držet vše v limitech sice úplnou náhodou, ale zaznamenáváme nejlepší výsledek prvního dne, když nám časomíra přiřkne za úsek „jen“ 582 trestných bodů. Pro představu: speciál Hyundai Kona v rukou vítězů Michala Žďárského a Jakuba Nábělka nasbíral za všech deset měřených částí 634 bodů. Oni ale vezou tři telefony, upravený palubní počítač, externí GPS systém a v discích kol mají magnety, aby bylo jejich měření vzdálenosti co možná nejdokonalejší.

Čtvrtý a pátý test si ničíme jen vlastní hloupostí v tvoření rezerv. Až na drobnost, když v úseku mimo zpevněné cesty zvolíme odbočku vedoucí po hraně vinohradu místo po asfaltce o pár metrů vedle, rovnou do vinice.

Večerní pozávodní setkání s „profíky“ nám na průběžné 17. pozici z 24 posádek otevírá oči a my se chceme rázem propadnout do země. Na nule máme být pořád, ne jen ve finiši zkoušky. Kalibrace není pro GPSky, ale pro naše mobily, které ukazují bez vyladění takřka od oka, a ovládnutí návratu kilometráže v aplikaci na alespoň přibližně přesnou hodnotu je životní potřeba, protože špatně odbočí někdy i ti nejlepší.

Mistři „na lopatkách“

Když je řeč o nejlepších, dvojice Hloušek a Kopecký nás sice v bodech porazila, do druhého dne ale už z pracovních důvodů nenastoupí, a tak nebude klasifikována. Výborně, dva své interní cíle máme tedy splněné. Mistr je na lopatkách v tabulce pod námi a zároveň nejsme poslední. Druhý den tedy přidáváme další cíl – výrazně se zlepšit.

Když jsme si ráno přivstali na kalibraci, zjistili jsme, že jsme průměrně o třicet metrů mimo. Jenže hned v první zkoušce děláme hloupost, když jsme nuceni se po špatném odbočení otočit na dvorku rodinného domu. Na konci úseku ale spolujezdec Honza hlásí, že konečně objevil, jak změnit hodnotu ujeté kilometráže, tudíž umíme opravovat chyby! A teď se strachujte, vy tam vepředu.

Od sedmé do finální desáté etapy zapisujeme na amatéry slušné výsledky. Pokud by se brala v potaz jen čtyři poslední měření, nechali bychom za sebou i několik účastníků českého šampionátu eco rally. Se ztrátou z prvního dne ale nešlo pomýšlet na žádné zlepšení. Pro náš pocit však šlo o naplnění i třetího cíle.