Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, což svědčí o mimořádnosti zásahu. Na síti X uvedli, že zasahuje 12 jednotek s využitím výškové techniky. Zásah podle Venclovského komplikuje počasí, v Brně sněží a mrzne, silnice jsou místy hůře sjízdné.
Na letišti v Brně-Tuřanech hoří hangár. Zásah komplikuje počasí
Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“
Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele...
Škola zakázala velké výstřihy a nošení tepláků, podle inspekce chybovala
Velký rozruch vzbudila novinka brněnské Základní školy Sirotkova, která ve školním řádu stanovila jasná pravidla oblékání. Žáci a žákyně od letošního září nesmějí chodit do školy v teplácích ani v...
Elektrický proud znetvořil muži ruku, díky lékařům z Brna se vyhnul amputaci
Osmatřicetiletý Tomáš se letos v červnu při práci dostal do kontaktu s uvolněným telefonním kabelem, který visel z vedení vysokého napětí. Když se ho pokusil odstranit, zasáhl jej elektrický proud....
V Brně se rozsvítila dvanáctimetrová jedle, ozdoby jsou vyrobené z PET lahví
Rozsvícením rovnou tří vánočních stromů v centru Brna v pátek slavnostně začínají v plné šíři zdejší vánoční trhy. Na hlavním náměstí Svobody stojí dvanáctimetrová jedle, kterou zdobí 3,5 kilometru...
Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav
Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...
ODS vypoví kvůli sporům s ANO koaliční smlouvu v Blansku
Vládnoucí koalice v Blansku končí. ODS kvůli sporům s ANO vypoví koaliční smlouvu. K vyřešení radniční krize nepomohlo ani víkendové smírčí jednání, které svolal starosta Jiří Crha (ODS)....
Je správné, aby za Lužánkami vyrostla živá čtvrť s fotbalem i byty, míní architekt
Zatímco v Brně se nová hokejová aréna teprve staví, její „menší sestra“ v Jihlavě už se před pár dny otevřela. Moderní hala na Vysočině vznikala pod rukama týmu brněnských architektů kolem Ondřeje...
Jasné výhry favoritek. USK Praha nastřílel 118 bodů, Žabiny experimentovaly
Basketbalistky USK Praha zvítězily v Brandýse nad Labem 118:59 a vyhrály i osmý zápas v ligové sezoně. Nejlepší střelkyní euroligových šampionek byla Janelle Salaünová s 22 body.
Policista zastavil hořící auto kladivem, zabránil tak střetu v křižovatce
V brněnských Maloměřicích se v úterní špičce odehrál dramatický zásah. Policejní hlídka si všimla osobního vozu, z jehož motoru stoupal černý kouř a během několika sekund se musela vypořádat nejen s...
V kyberbezpečnosti a také v AI se dost přepíšou karty, říká šéf inovační agentury
Zázemím pro začínající podnikatele s neotřelými nápady je už řadu let inovační agentura JIC sídlící v brněnském Technologickém parku. Pod vedením ředitele Petra Chládka jim pomáhá v rozjezdu...
Brňané zůstávají v lize neporažení, vydřeli výhru nad Slavií
Brněnští basketbalisté zůstali neporažení i po desátém ligovém zápase v sezoně, ale na vítězství 90:83 nad pražskou Slavií se dost nadřeli. Rozehrávač Ross Williams pomohl obhájcům stříbrných medailí...
Z průvodčího ve vánoční tramvaji bude i posunovač, musí hýbat se zábranami
Nová práce přibude průvodčímu, který doprovází cestující ve speciální vánoční tramvaji v Brně. Kromě kontroly lístků bude při projížďce přes centrální náměstí Svobody, kde se o adventu pohybují...
Válka a krize. Multimediální den v Brně řešil přístup novinářů k těžkým časům
Tématem války a krize z pohledu novinářů se zabýval 17. ročník Multimediálního dne, který se v pátek konal na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (MU). Zájemci mohli navštívit...
Cesta životem Liběny Rochové. V Brně ukazují padesátiletou tvorbu módní ikony
Více než 130 šatů a desítky šperků, oděvních doplňků i dalších uměleckých objektů mohou od pátku obdivovat lidé v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově ulici na retrospektivní výstavě Liběny...