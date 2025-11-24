Na letišti v Brně-Tuřanech hoří hangár. Zásah komplikuje počasí

Autor: ,
  7:30
Na letišti v Brně-Tuřanech hoří hala s plochou asi 5000 metrů čtverečních. Požár je lokalizovaný, nerozšířil se na další objekty, řekl ČTK mluvčí hasičů Filip Venclovský. Neupřesnil, v jaké části letiště hoří, podle informací ČTK šlo o jeden z hangárů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, což svědčí o mimořádnosti zásahu. Na síti X uvedli, že zasahuje 12 jednotek s využitím výškové techniky. Zásah podle Venclovského komplikuje počasí, v Brně sněží a mrzne, silnice jsou místy hůře sjízdné.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...

Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele...

Škola zakázala velké výstřihy a nošení tepláků, podle inspekce chybovala

Základní škola Sirotkova v Brně zavedla přísnější pravidla pro oblékání žáků....

Velký rozruch vzbudila novinka brněnské Základní školy Sirotkova, která ve školním řádu stanovila jasná pravidla oblékání. Žáci a žákyně od letošního září nesmějí chodit do školy v teplácích ani v...

Elektrický proud znetvořil muži ruku, díky lékařům z Brna se vyhnul amputaci

Osmatřicetiletého muže zasáhl elektrický proud, lékaři v Brně mu zachránili...

Osmatřicetiletý Tomáš se letos v červnu při práci dostal do kontaktu s uvolněným telefonním kabelem, který visel z vedení vysokého napětí. Když se ho pokusil odstranit, zasáhl jej elektrický proud....

V Brně se rozsvítila dvanáctimetrová jedle, ozdoby jsou vyrobené z PET lahví

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21....

Rozsvícením rovnou tří vánočních stromů v centru Brna v pátek slavnostně začínají v plné šíři zdejší vánoční trhy. Na hlavním náměstí Svobody stojí dvanáctimetrová jedle, kterou zdobí 3,5 kilometru...

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

Na letišti v Brně-Tuřanech hoří hangár. Zásah komplikuje počasí

Ilustrační snímek

Na letišti v Brně-Tuřanech hoří hala s plochou asi 5000 metrů čtverečních. Požár je lokalizovaný, nerozšířil se na další objekty, řekl ČTK mluvčí hasičů Filip Venclovský. Neupřesnil, v jaké části...

24. listopadu 2025  7:30

ODS vypoví kvůli sporům s ANO koaliční smlouvu v Blansku

Takto v roce 2022 Lenka Dražilová a Jiří Crha (druhá a třetí zleva)...

Vládnoucí koalice v Blansku končí. ODS kvůli sporům s ANO vypoví koaliční smlouvu. K vyřešení radniční krize nepomohlo ani víkendové smírčí jednání, které svolal starosta Jiří Crha (ODS)....

23. listopadu 2025  12:20

Je správné, aby za Lužánkami vyrostla živá čtvrť s fotbalem i byty, míní architekt

Architekt Ondřej Chybík (říjen 2025)

Zatímco v Brně se nová hokejová aréna teprve staví, její „menší sestra“ v Jihlavě už se před pár dny otevřela. Moderní hala na Vysočině vznikala pod rukama týmu brněnských architektů kolem Ondřeje...

23. listopadu 2025  10:23

Jasné výhry favoritek. USK Praha nastřílel 118 bodů, Žabiny experimentovaly

Emma Merriweatherová z Basketu Ostrava se snaží odpoutat od bránící Shante...

Basketbalistky USK Praha zvítězily v Brandýse nad Labem 118:59 a vyhrály i osmý zápas v ligové sezoně. Nejlepší střelkyní euroligových šampionek byla Janelle Salaünová s 22 body.

22. listopadu 2025  21:22

Policista zastavil hořící auto kladivem, zabránil tak střetu v křižovatce

Hořící automobil zastavovali brněnští policisté z oddělení hlídkové služby

V brněnských Maloměřicích se v úterní špičce odehrál dramatický zásah. Policejní hlídka si všimla osobního vozu, z jehož motoru stoupal černý kouř a během několika sekund se musela vypořádat nejen s...

22. listopadu 2025  18:04

V kyberbezpečnosti a také v AI se dost přepíšou karty, říká šéf inovační agentury

Ředitel inovační agentury JIC Petr Chládek

Zázemím pro začínající podnikatele s neotřelými nápady je už řadu let inovační agentura JIC sídlící v brněnském Technologickém parku. Pod vedením ředitele Petra Chládka jim pomáhá v rozjezdu...

22. listopadu 2025  12:08

Brňané zůstávají v lize neporažení, vydřeli výhru nad Slavií

Kevin Kalu (vlevo) z Brna přihrává v zápase se Slavií, brání ho Petr Macháč...

Brněnští basketbalisté zůstali neporažení i po desátém ligovém zápase v sezoně, ale na vítězství 90:83 nad pražskou Slavií se dost nadřeli. Rozehrávač Ross Williams pomohl obhájcům stříbrných medailí...

21. listopadu 2025  21:22,  aktualizováno  21:36

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

21. listopadu 2025  21:17

V Brně se rozsvítila dvanáctimetrová jedle, ozdoby jsou vyrobené z PET lahví

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21....

Rozsvícením rovnou tří vánočních stromů v centru Brna v pátek slavnostně začínají v plné šíři zdejší vánoční trhy. Na hlavním náměstí Svobody stojí dvanáctimetrová jedle, kterou zdobí 3,5 kilometru...

21. listopadu 2025  17:32,  aktualizováno  19:02

Z průvodčího ve vánoční tramvaji bude i posunovač, musí hýbat se zábranami

Brno umístilo k náměstí Svobody kvůli bezpečnosti na trzích speciální zátarasy....

Nová práce přibude průvodčímu, který doprovází cestující ve speciální vánoční tramvaji v Brně. Kromě kontroly lístků bude při projížďce přes centrální náměstí Svobody, kde se o adventu pohybují...

21. listopadu 2025  16:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Válka a krize. Multimediální den v Brně řešil přístup novinářů k těžkým časům

Multimediální den, který se konal na Fakultě sociálních studií Masarykovy...

Tématem války a krize z pohledu novinářů se zabýval 17. ročník Multimediálního dne, který se v pátek konal na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (MU). Zájemci mohli navštívit...

21. listopadu 2025  15:48

Cesta životem Liběny Rochové. V Brně ukazují padesátiletou tvorbu módní ikony

Módní návrhářka Liběna Rochová získala věhlas nejen v Česku, ale také v...

Více než 130 šatů a desítky šperků, oděvních doplňků i dalších uměleckých objektů mohou od pátku obdivovat lidé v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově ulici na retrospektivní výstavě Liběny...

21. listopadu 2025  13:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.