Na elektrokoloběžce kličkoval silnicí, po pádu muž nadýchal 1,73 promile

Nehoda se stala kolem druhé hodiny ráno. Muž se na elektrokoloběžce pohyboval po hlavní silnici, vjížděl do protisměru a podle policistů nad strojem po nárazu do obrubníku ztratil kontrolu. Jeho jízda skončila pádem.
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Krátce po nehodě místem projížděla další vozidla, jejichž posádky mu poskytly první pomoc.
„Dechová zkouška ukázala 1,73 promile, tedy hodnotu, při které je udržení rovnováhy výrazně omezené,“ uvedla policejní preventista Miroslav Měchura
Dopravní policisté nyní zjišťují také technické parametry elektrokoloběžky. Pokud by šlo o výkonnější stroj, nemusí být případ posuzován jen jako přestupek. Podle policie by mohlo jít i o podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
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Na případ upozornila policie také v souvislosti s preventivními akcemi zaměřenými na bezpečnost cyklistů a jezdců na koloběžkách. Jedna z nich se konala 25. června u kempu Olšovec v Jedovnicích, další 29. června v Lednici. Policisté při nich připomínali význam používání přileb a upozorňovali také na rizika jízdy pod vlivem alkoholu.
Součástí akce v Lednici byla i kampaň „Řídím, piju nealko pivo“. Návštěvníci si mohli vyzkoušet simulační brýle, které napodobují vliv alkoholu, drog nebo únavy na orientaci a koordinaci.
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Policie zároveň připomněla, že na řidiče elektrokoloběžek se vztahují stejná pravidla jako na cyklisty. Upozorňuje také na časté přestupky, mezi které patří například jízda po chodníku u osob starších deseti let, vjíždění do jednosměrných ulic v protisměru nebo držení mobilního telefonu během jízdy.