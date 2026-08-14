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Na Blanensku hoří les v nepřístupném terénu, platí druhý stupeň poplachu

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  19:27
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Hasiči zasahují u požáru lesa v katastru obce Úsobrno na Blanensku. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů stupňů poplachu. Požár se šíří v nepřístupném terénu, informovali hasiči na sociální síti Threads. S hašením pomáhá vrtulník.

Za poslední týden už hasiči v kraji evidují více než 20 požárů v přírodě, od začátku prázdnin jich bylo přibližně 120, zatímco loni za stejné období jen 48. Druhý stupeň poplachu hasiči vyhlašovali i ve čtvrtek, kdy hořelo v lese nedaleko Lelekovic na Brněnsku a také u Rohatce na Hodonínsku.

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V kraji je momentálně kvůli suchu zvýšené nebezpečí požáru. „Některé činnosti, jako například kouření nebo rozdělávání ohně, jsou v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázány. Takovými místy jsou například zahrady, parky, lesy a jejich blízké okolí,“ uvedl dnes mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

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Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý neboli zvláštní, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.

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Na Blanensku hoří les v nepřístupném terénu, platí druhý stupeň poplachu

ilustrační snímek

Hasiči zasahují u požáru lesa v katastru obce Úsobrno na Blanensku. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů stupňů poplachu. Požár se šíří v nepřístupném terénu, informovali hasiči na sociální síti Threads. S...

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