Na Blanensku hoří les v nepřístupném terénu, platí druhý stupeň poplachu

Za poslední týden už hasiči v kraji evidují více než 20 požárů v přírodě, od začátku prázdnin jich bylo přibližně 120, zatímco loni za stejné období jen 48. Druhý stupeň poplachu hasiči vyhlašovali i ve čtvrtek, kdy hořelo v lese nedaleko Lelekovic na Brněnsku a také u Rohatce na Hodonínsku.
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V kraji je momentálně kvůli suchu zvýšené nebezpečí požáru. „Některé činnosti, jako například kouření nebo rozdělávání ohně, jsou v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázány. Takovými místy jsou například zahrady, parky, lesy a jejich blízké okolí,“ uvedl dnes mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
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Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý neboli zvláštní, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.