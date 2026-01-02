Jihomoravské firmy zvýší platy a přidají benefity, třeba bezplatnou masáž

Karolína Kučerová
  9:25
Ohlédnutí za uplynulým rokem může na první dojem vypadat pro jihomoravský průmysl a pracovní trh pesimisticky. Několik tradičních podniků zavřelo, mezi nimi cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou, brněnská slévárna Heunisch nebo závod Otis v Břeclavi, který vyráběl eskalátory a výtahy. Na druhé straně však mnohé firmy přistoupily na významné investice a plánují letos rozšiřovat své působení, čímž zvýší i počet pracovních míst.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Platí to například pro Thermo Fisher Scientific vyrábějící elektronové mikroskopy nebo ABB, která se zaměřuje na technologie pro energetiku a automatizaci. Druhá jmenovaná společnost před více než měsícem začala stavět novou halu u Blučiny na Brněnsku, která by měla být hotová už v létě.

Nejde přitom o slibné výhledy jen pro ty, již se chtějí v tomto oboru uplatnit v budoucnu. Firma potěší i své stávající zaměstnance, kteří se dočkají nárůstu mezd o 4 až 4,5 procenta.

„Kolektivní smlouvu vždy uzavíráme na dva roky, ta současná tedy bude platit až do konce roku 2027,“ podotýká HR manažerka ABB pro Českou republiku Iveta Valentová s dovětkem, že jednání ohledně výše mezd však probíhají každoročně, a lze je tedy očekávat i letos.

Štědrá Masarykova univerzita

Právě nárůst platů do pěti procent je podle Petra Kostíka z Krajské hospodářské komory jižní Moravy letošním nejpravděpodobnějším scénářem u většiny zaměstnavatelů v kraji.

„Jen zhruba čtvrtina firem je zvýší v rozmezí od pěti do deseti procent. Největší růstové plány jsou ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, s nižší intenzitou v sektoru služeb. Mzdy v informačních technologiích narazily na určitou hranici růstu s méně dynamickým zvyšováním než v předchozích letech,“ komentuje současnou situaci.

U hranice pěti procent se drží také pekárna Penam, která má kromě centrály v Brně závody v nedalekých Rosicích, Břeclavi, Znojmě a Vojkovicích na Brněnsku. „Mzdy letos navyšujeme v průměru o čtyři procenta. Z toho dvě procenta jdou do základních mezd a další dvě procenta představují meziroční nárůst nad rámec základu,“ nastiňuje Daniel Heřmanský, mluvčí Agrofertu, pod nějž Penam spadá.

Břeclavský Otis končí s eskalátory, výroba se stěhuje do Číny. Propustí 200 lidí

Kolektivní vyjednávání podle něj proběhlo bez problémů a podařilo se jej uzavřít již v listopadu na první pokus. „Odpovědnost, stabilita i předvídatelnost výdělků jsou pro nás důležité. I proto jsme se chtěli se zástupci zaměstnanců domluvit včas, aby lidé předem věděli, s čím mohou letos počítat,“ dodává Heřmanský.

Stejného zvýšení se dočkají také zaměstnanci Dopravního podniku města Brna. „Zásadní změnou je i zrušení časových pásem u řidičů hromadné dopravy a přechod na nový, objektivnější a stabilnější systém odměňování, ve kterém mají všichni řidiči po zapracování stejnou hodinovou mzdu. Systém zvýší předvídatelnost výdělku a zároveň podpoří nábor nových řidičů,“ vyzdvihuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Zato někteří zaměstnanci Masarykovy univerzity si mohou polepšit až o deset procent. Ačkoliv je tam kolektivní smlouva uzavřena do roku 2028, vedení ke konci minulého roku začalo vyjednávat o její změně i o nárůstu mezd. „Jednání v současné chvíli vrcholí. Mluvíme o nárůstu pevné, tedy zaručené části mzdy, podle rozdílnosti pracovních pozic v rozmezí 5 až 10 procent. Cílem je růst mzdových tarifů v návaznosti na vývoj na trhu práce a posílení konkurenceschopnosti univerzity,“ sděluje její kvestor David Póč.

Těžký průmysl v brněnské Líšni končí. Páchnoucí slévárnu nahradí tři nové haly

Pokud půjde vše podle plánu, na jaře bude možné návrh předložit akademickému senátu univerzity a následně jej registrovat u ministerstva školství. Navýšení by pak mělo platit od 1. července.

Ve stejnou dobu by měli mít jasno o zvyšování mezd také v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku. V současné době směřuje odhad k jednotkám procent, konkrétní výši však zatím vedení řeší. „K valorizaci mezd u nás dochází během posledních let pokaždé během jara, takže předpokládáme, že nás nemine ani letos. Jedná se o potřebný krok k udržení zaměstnanců,“ říká mluvčí akvaparku Karolína Svobodová.

Podobně jsou na tom také v pivovaru Starobrno, jehož zaměstnanci se podrobnosti o zvyšování mezd dozvědí do konce prvního čtvrtletí.

Někde benefity škrtají, jinde jich přibývá

Kromě vyšších platů se firmy snaží pracovníky odměňovat i různými benefity. Kostík však upozorňuje na zavedení nových daňových pravidel a limitů, které obsahují snížení daňové výhody některých z nich. To může některé zaměstnavatele vést k jejich zrušení.

„U menších firem jsou častější úsporná opatření jako omezení nápojů zdarma, mobilních tarifů pro soukromé účely či příspěvků nad zákonný rámec. Některé firmy snižují i dobu nadstandardní dovolené či flexibilitu,“ podotýká.

Kdy padne milion? Aqualand Moravia má návštěvnický rekord, hitem byly Denní lázně

Podle Kostíka se to však týká jen určité části firem. Mnoho z nich poskytuje benefity svým zaměstnancům nadále bez omezení a někde je dokonce přidávají.

„U nás bude jejich seznam v letošním roce přesahovat 20 položek. Nově jsme přidali benefitní kartu pro každého zaměstnance nebo masáž zdarma v našem wellness,“ přibližuje Svobodová z Aqualandu. V Penamu pak navýší elektronické stravenky na 155 korun a příspěvek na penzijní pojištění na 900 korun měsíčně. „Jedná se o benefity, o které je mezi našimi zaměstnanci největší zájem,“ zdůvodňuje Heřmanský.

Vstoupit do diskuse

Blamáž s cyklostezkou. Brno ji po otevření zase zrušilo, chybí bezpečný nájezd

Brno před Vánocemi zřídilo cyklostezku na úzké chodníku v Kounicově ulici....

Rozporuplné reakce vyvolalo nedávné umístění sloupků a zřízení cyklostezky na úzkém chodníku v části Kounicovy ulice v Brně. Řidičům nová úprava znemožňuje krátkodobé parkování, chodcům vzala kus...

30. prosince 2025  12:50

Poplatky na jižní Moravě příští rok neporostou, teplo bude dokonce zlevňovat

ilustrační snímek

Ceny pro příští rok jsou na jižní Moravě víceméně stabilní. Zdražení vody je mírné, teplo naopak ve většině měst v kraji zlevní. Poplatky za psy i za odpad zůstávají stejné.

30. prosince 2025  6:03

