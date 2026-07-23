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Fotopast potvrdila výskyt mývala v CHKO Soutok. Ohrožuje ptáky i obojživelníky

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  11:43
Fotopast potvrdila výskyt invazního mývala severního v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky či měkkýše. Správa CHKO Soutok o tom informovala na Facebooku. Odlov mají podle správy dobrovolně na starost myslivci, koncepční řešení dosud neexistuje.

Mýval severní patří v Evropě k nejúspěšnějším invazním druhům. Podle ochránců přírody za tím stojí jeho vysoká inteligence, přizpůsobivost i skutečnost, že v evropské přírodě nemá přirozené nepřátele. S rostoucí populací se podle nich zvyšují také škody, které v krajině způsobuje.

Invazní mýval se objevil v CHKO Soutok. Ohrožuje ptáky i vzácné obojživelníky
Mýval severní
Mýval severní se stal velmi nevítaným obyvatelem zoologické zahrady v Ostravě. (29. března 2026)
Mýval severní během noční výpravy za odpadky.
5 fotografií

„Ohrožuje ptáky hnízdící na zemi, ale i na stromech, obojživelníky, drobné obratlovce, bezobratlé i vzácné druhy měkkýšů. Sežere zkrátka vše, na co přijde. Další nepříjemností, která se s jeho výskytem pojí, je přenos některých nemocí a parazitů, například mývalí škrkavky,“ uvedla správa CHKO Soutok.

Do evropské přírody se mýval dostal ve 30. letech minulého století, kdy jej lidé ze Severní Ameriky dovezli jako kožešinové zvíře. Pokusy o regulaci jeho početnosti jsou podle ochránců zatím jen málo úspěšné. Komplikuje je mimo jiné vynalézavost zvířat, která dokážou uniknout i z odchytových pastí. Odlov mají v oblasti dobrovolně na starost myslivci, systémové řešení podle správy zatím neexistuje.

Jen na Olomoucku zastřelili loni 174 mývalů, přemnožení to ale nevyřešilo

CHKO Soutok vznikla loni a rozkládá se na zhruba 125 kilometrech čtverečních. Přezdívá se jí Moravská Amazonie, protože je domovem stovek vzácných druhů rostlin a živočichů. Žije zde například 250 druhů ptáků včetně orla královského, v roce 2018 zde vědci popsali nový druh brouka kožojeda moravského a nachází se tu také nejbohatší česká populace motýlů nesytek či zhruba 80 procent původních druhů ryb.

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