Invazní mýval se objevil v CHKO Soutok. Ohrožuje ptáky i vzácné obojživelníky

Mýval severní patří v Evropě k nejúspěšnějším invazním druhům. Podle ochránců přírody za tím stojí jeho vysoká inteligence, přizpůsobivost i skutečnost, že v evropské přírodě nemá přirozené nepřátele. S rostoucí populací se podle nich zvyšují také škody, které v krajině způsobuje.
„Ohrožuje ptáky hnízdící na zemi, ale i na stromech, obojživelníky, drobné obratlovce, bezobratlé i vzácné druhy měkkýšů. Sežere zkrátka vše, na co přijde. Další nepříjemností, která se s jeho výskytem pojí, je přenos některých nemocí a parazitů, například mývalí škrkavky,“ uvedla správa CHKO Soutok.
Do evropské přírody se mýval dostal ve 30. letech minulého století, kdy jej lidé ze Severní Ameriky dovezli jako kožešinové zvíře. Pokusy o regulaci jeho početnosti jsou podle ochránců zatím jen málo úspěšné. Komplikuje je mimo jiné vynalézavost zvířat, která dokážou uniknout i z odchytových pastí. Odlov mají v oblasti dobrovolně na starost myslivci, systémové řešení podle správy zatím neexistuje.
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Jen na Olomoucku zastřelili loni 174 mývalů, přemnožení to ale nevyřešilo
CHKO Soutok vznikla loni a rozkládá se na zhruba 125 kilometrech čtverečních. Přezdívá se jí Moravská Amazonie, protože je domovem stovek vzácných druhů rostlin a živočichů. Žije zde například 250 druhů ptáků včetně orla královského, v roce 2018 zde vědci popsali nový druh brouka kožojeda moravského a nachází se tu také nejbohatší česká populace motýlů nesytek či zhruba 80 procent původních druhů ryb.