„O Nicholasi Wintonovi jsem samozřejmě věděl, ale složit muzikál o něm mě nenapadlo. Přišla s tím slečna Beata Křížová, která pracovala u kopírky u nás v divadle a moc se jí líbila moje rocková mše The Rock Mass. A já jí odpověděl, že složit muzikál o Wintonovi zatím nenapadlo nikoho ani v Londýně, ani v Praze, kde vznikla ‚jen‘ činohra,“ přibližuje Kyzlink zárodek díla s jednoduchým názvem Winton, které bude mít premiéru tuto sobotu.
A to vám slečna od kopírky řekla v roce 2018, od kterého jste na muzikálu pracoval? I zmíněnou rockovou mši jste skládal pět let…
Asi ano. Kdybych se živil jen skládáním, bylo by to jiné. Ale když píšete jen po večerech a musíte se živit hraním, aranžováním a skládáním něčeho jiného, na vlastní tvorbu, která vás baví nejvíc, nezbývá tolik času.
A mě na tom nejvíc fascinuje otázka, co a jak donutilo ty ženy vzdát se toho pro matku nejcennějšího, vlastního dítěte.