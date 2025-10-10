Wintonova skromnost nám komplikovala příběh, říká tvůrce muzikálu o záchraně dětí

Autorem hudby k muzikálu Winton je Daniel Kyzlink. | foto: Nikol Wetterová

Jana Soukupová
  17:00
Příběh anglického „úředníka“ Nicholase Wintona, který v předvečer druhé světové války vyrval smrti 669 židovských dětí z Československa, už přiblížila řada dokumentů včetně Síly lidskosti od Mateje Mináče nebo film Jeden život s Anthonym Hopkinsem v hlavní roli. Nyní jej poprvé odvypráví muzikál, který pro Městské divadlo Brno (MdB) složil Daniel Kyzlink.

„O Nicholasi Wintonovi jsem samozřejmě věděl, ale složit muzikál o něm mě nenapadlo. Přišla s tím slečna Beata Křížová, která pracovala u kopírky u nás v divadle a moc se jí líbila moje rocková mše The Rock Mass. A já jí odpověděl, že složit muzikál o Wintonovi zatím nenapadlo nikoho ani v Londýně, ani v Praze, kde vznikla ‚jen‘ činohra,“ přibližuje Kyzlink zárodek díla s jednoduchým názvem Winton, které bude mít premiéru tuto sobotu.

A to vám slečna od kopírky řekla v roce 2018, od kterého jste na muzikálu pracoval? I zmíněnou rockovou mši jste skládal pět let…
Asi ano. Kdybych se živil jen skládáním, bylo by to jiné. Ale když píšete jen po večerech a musíte se živit hraním, aranžováním a skládáním něčeho jiného, na vlastní tvorbu, která vás baví nejvíc, nezbývá tolik času.

A mě na tom nejvíc fascinuje otázka, co a jak donutilo ty ženy vzdát se toho pro matku nejcennějšího, vlastního dítěte.

10. října 2025

