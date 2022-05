Brněnská muzejní noc zve do kasemat i vesmíru, Slavkov ukáže živé sochy

Ve slavkovském parku ustrnou živé sochy Vedle barokních soch v sobotu zkrášlí zámecký park ve Slavkově u Brna i velmi netradiční „díla“. Na Mezinárodní festival živých soch, jenž potrvá od 10 do 18 hodin, dorazí umělci z celého světa – Portugalska, Izraele či Řecka – a představí, co vše dokáže lidské tělo i představivost. Po zahradě se tak bude promenádovat páv Albín, ozdobou zámku se stane královský pár a nechybí ani pirát. Evropskou špičku, která bez hnutí vydrží celé hodiny, se podařilo přilákat díky uskupení Živé sochy Sinela, jež se tomuto umění řadu let věnuje. „K vidění bude přes třicet živých soch, které se prostřídají. Horní část parku je určena bodyartu, kde tak vzniknou krásná dočasná díla přímo na modelkách,“ zve mluvčí Slavkova Veronika Slámová. Vstupenku za 150 korun lze koupit přímo na místě. (zab)