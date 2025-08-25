Muž spadl do desetimetrové studny, specialisté jej zachraňovali půl hodiny

  16:32
Do desetimetrové hloubky se propadl muž na Brněnsku, kterému se při práci ve studni přetrhlo lano. Do záchranné akce se zapojili specializovaní hasiči a po půl hodině nešťastníka se středně těžkým zraněním vyprostili.

Muž středního věku spadl do studny v pátek před polednem v Pršticích na Brněnsku. „Při našem příjezdu byl při vědomí, nacházel se v hloubce přibližně deseti metrů,“ sdělil mluvčí hasičů Jan Dvořák.

Zatímco zdravotní stav muže uvnitř studny kontroloval lékař záchranné služby, na záchrannou akci byli potřeba specialisté na práci ve výškách a nad volnou hloubkou. „Pomocí lezecké techniky se k muži jeden slanil a poskytl mu první pomoc. Druhý připravil lezecké prostředky, aby zraněného mohli vytáhnout,“ přiblížil Dvořák.

Celý zásah trval přibližně půl hodiny, muže se středně těžkými zraněními převzali záchranáři. Událostí se zabývali také policisté, nezjistili však žádné protiprávní jednání.

Pro někoho osvěžující, pro jiné odpudivá. V Brně přibývají veřejná pítka

Nejen přes léto tráví celá řada lidí svůj čas v Björnsonově sadu v širším centru Brna. Povídají si na lavičkách, polehávají na dekách, cvičí na workoutovém hřišti, děti dovádějí na pískovišti. Aby se...

23. srpna 2025  12:12

Z Ševčíka je rázem Brňák. Lídr SPD na jižní Moravě si před volbami změnil bydliště

Ekonom Miroslav Ševčík v podzimních volbách kandiduje jako jednička SPD v Jihomoravském kraji. I když většinu svého profesního života strávil v Praze, nově se z něj stal Brňák. Změnil si trvalé...

22. srpna 2025  15:43

