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Zdrogovaný muž vylezl po okapu do několikametrové výšky, zaměstnal i zásahovku

Autor:
  9:37
Posilněn drogami pětapadesátiletý muž nebojácně vyrazil šplhat do několika metrů po okapu budovy v centru Brna. Jeho odvaha mu záhy došla a dolů mu museli pomoci policisté a hasiči.

KRIMI

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Událost se stala ve čtvrtek po 21. hodině v Jánské ulici. Z bezpečnostních důvodů ji policisté po dobu zásahu uzavřeli.

Pomáhali jim v tom i strážníci městské policie Brno, kteří prostor zabezpečili páskou proti vstupu a na místě byli až zhruba jedné hodiny ráno.

„Muž vylezl po okapu do několika metrů a nemohl slézt dolů. Na místo byla přivolána i zásahová jednotka a hasiči s plošinou. Muže po pár minutách zpacifikovali a zadrželi,“ uvedli policisté na sociální síti X.

Jak dále doplnili, u muže vyšel pozitivní test na drogy. „Policisté se případem nadále zabývají pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody,“ dodali.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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