Událost se stala ve čtvrtek po 21. hodině v Jánské ulici. Z bezpečnostních důvodů ji policisté po dobu zásahu uzavřeli.
Pomáhali jim v tom i strážníci městské policie Brno, kteří prostor zabezpečili páskou proti vstupu a na místě byli až zhruba jedné hodiny ráno.
„Muž vylezl po okapu do několika metrů a nemohl slézt dolů. Na místo byla přivolána i zásahová jednotka a hasiči s plošinou. Muže po pár minutách zpacifikovali a zadrželi,“ uvedli policisté na sociální síti X.
Jak dále doplnili, u muže vyšel pozitivní test na drogy. „Policisté se případem nadále zabývají pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody,“ dodali.