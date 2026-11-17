Policisté na místo vyjeli na základě oznámení, že se někdo riskantně pohybuje po střeše domu, křičí a chová se jako smyslů zbavený. „Sotva hlídka dorazila na místo, vyběhly jí naproti z jednoho z bytových domů dvě děti mladší 15 let.
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Řidič se chtěl se přetlačovat s policejním autem, pak zařadil zpátečku a prchal
Policistům sdělily, že se do jejich bytu snažil z terasy vniknout neznámý muž. Starší dívka se mu v tom pokusila zabránit, muž však rozbil skleněnou výplň dveří a vnikl dovnitř. Střepy dívku poranily. Obě děti poté z bytu utekly,“ popsal Vala.
Policisté se okamžitě vydali k domu. V tu chvíli muž vyšel ven, hlídka jej zpacifikovala a zadržela. „Poraněnou dívku policisté ošetřili a přivolali záchranáře, kterým ji následně předali do péče. Orientační test na přítomnost návykových látek byl u zadrženého pozitivní,“ doplnil Vala. Ocenil statečnost dívky, která se v nebezpečné situaci snažila ochránit mladšího bratra.
„V podobných situacích hraje důležitou roli všímavost a pohotová reakce oznamovatelů. Včasné oznámení podezřelého chování na linku 158 umožňuje policistům rychle zasáhnout a poskytnout pomoc lidem, kteří ji potřebují,“ zdůraznil policejní mluvčí.