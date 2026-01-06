Muž se nevrátil z bruslení na přehradě. Policisté našli jeho boty, poté i tělo

  15:45
Doslova mrazivé pátrání absolvovali v úterý policisté u Vranovské přehrady na Znojemsku, kde hledali muže, který se v pondělí nevrátil z bruslení. Neblahá předtucha se potvrdila, když pátrači postupně našli nešťastníkovo auto, boty a nakonec i jeho tělo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Pětačtyřicetiletý muž se podle svých blízkých v pondělí odpoledne vydal bruslit na Vranovskou přehradu, odkud se nevrátil. Později v noci už nebyl dostupný ani jeho mobilní telefon.

Policisté se k přehradě vydali v úterý brzy ráno a postupně nalezli zaparkované auto, boty na břehu a nakonec i tělo v zamrzlé vodě.

„Muž zřejmě při jízdě na bruslích vjel do míst, kde byl vlivem proudící vody slabý led, který se pod ním prolomil. Bohužel bruslil sám, neměl mu kdo pomoci a vlastními silami se mu nepodařilo dostat z vody,“ informoval policejní mluvčí David Chaloupka.

Nebezpečí tenkého ledu. Na rybníku u Kladna se propadli bruslaři, v Labi utonul pes

Policisté v souvislosti s tímto případem varují před riziky spojenými s bruslením na přírodních plochách. „Zejména nad proudící vodou nemusí být led dostatečně silný a hrozí jeho prolomení. Vždy je také vhodné nebýt při bruslení sám, nejen kvůli možnému prolomení ledu, ale i vzhledem k riziku úrazu,“ uvedl Chaloupka.

6. ledna 2026  12:48

