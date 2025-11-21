Válka a krize. Multimediální den v Brně řešil přístup novinářů k těžkým časům

Tématem války a krize z pohledu novinářů se zabýval 17. ročník Multimediálního dne, který se v pátek konal na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (MU). Zájemci mohli navštívit přednášky, workshopy či mediální jarmark, kterého se zúčastnila i jihomoravská redakce MF DNES a iDNES.cz.

Hosté z médií diskutovali o tom, jak se novinářsky pokrývají války a další vyhrocené události posledních let.

„Téma letošního ročníku umožňuje studujícím i akademikům reflektovat roli médií v době konfliktů a krizí. Setkání s novináři a experty z praxe posiluje profesní orientaci našich studentů a rozšiřuje jejich pohled na současnou mediální realitu,“ sdělila vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky MU Iveta Jansová.

Po rozebrání náročného tématu válečného zpravodajství mohli zájemci navštívit odlehčenější část akce tvořenou mediálním jarmarkem. Tam si jednotlivá média připravila stanoviště s různými aktivitami.

„Letos jsme si opět nachystali interaktivní stánek. Velký zájem byl o selfie koutek s kartonovými obličeji politiků a kreslených postaviček, rozdali jsme spoustu novin a časopisů, které vydává mediální dům Mafra. Pro studenty i dospělé návštěvníky jsme připravili poznávačku osobností světového dění a editorský kvíz, tedy záměrně nedokonalý článek, v němž měli odhalit deset chyb. Účastníci měli velkou úspěšnost. Přicházeli jak žáci ze základních a středních škol, tak univerzitní studenti, které často zajímala možnost absolvování praxe u nás,“ popsal vedoucí brněnské redakce MF DNES a iDNES.cz Petr Škarda.

Účastníci navštívili workshopy nejen o výzvách současné žurnalistiky nebo o tom, jaké je pracovat v epicentru války. Jeden z workshopů vedl také sportovní redaktor iDNES.cz Václav Havlíček, který přítomné učil, jak se dělá správný rozhovor. Lidé se dozvěděli, jak komunikovat se zdroji a nebát se položit kritické otázky.

Dělají to novináři správně? Mediální den cílil na informování o Evropské unii

Někteří návštěvníci Multimediálního dne již sami na svých základních a středních školách publikují a plánují se novinařině v budoucnu profesně věnovat. „Akce mi přijde zajímavá. Jsem rozhodně rád, že jsou tady zástupci médií, se kterými si můžu promluvit o tom, co mě jako někoho, kdo by chtěl žurnalistiku studovat, zajímá,“ pověděl student Tadeáš Novák z brněnského Gymnázia Křenová, kde sám přispívá do školního časopisu Křenoviny.

Závěr programu zajistil dokumentarista a režisér Robin Kvapil se svým filmem Velký vlastenecký výlet, který vypráví o třech „dezolátech“, kteří na vlastní kůži poznávají realitu války na Ukrajině. Pro zájemce Kvapil pohovořil mimo jiné o natáčení dokumentu ve válečné zóně.

