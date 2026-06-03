Muchův pravnuk Marcus Mucha při středečním křtu lavičky řekl, že pradědeček miloval Brno a byl by šťastný, že je tam lavička připomínající jeho dílo.
Jako mladý zpíval Mucha v katedrále svatého Petra a Pavla ve sboru. „Právě zde se začal psát příběh umělce, jehož dílo dodnes obdivuje celý svět,“ uvedla brněnská zastupitelka Kateřina Jarošová (dříve ANO).
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Lavička je prvním zastavením audioprůvodce, díky kterému se lidé mohou dozvědět o mládí a studiu Alfonse Muchy nebo o jeho setkání se skladatelem Leošem Janáčkem. Kolemjdoucí si informace otevřou pomocí QR kódu, který je na lavičce.
Autorem výtvarného ztvárnění je Vladimír Schmid, instalaci inicioval spolek Brněnsko. Výroba a instalace lavičky stála 125 tisíc korun, platilo ji město.
Až do 30. června připomíná Muchu také panelová výstava Alfons Mucha: Život je plátnem na Moravském náměstí, která je rovněž součástí Muchovy stezky.