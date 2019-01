Slovanská epopej se stěhuje z Brna. Výstavu navštívilo 75 tisíc lidí

Slovanská epopej se pomalu stěhuje z brněnského výstaviště. Od května do konce loňského roku se přišlo na plátna podívat 75 tisíc lidí. Dílo Alfonse Muchy nyní budou pracovníci Galerie hlavního města Prahy do konce týdne sundávat a rolovat, aby ho převezli zpět do depozitáře.