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V dobrodružné komedii zkusí v brněnské Redutě obnovit líšeňské mírové slavnosti

Zuzana Brandová
  10:21
Komedii Mucha, Mucha, Mucha na objednávku pro brněnské Národní divadlo napsal...

Komedii Mucha, Mucha, Mucha na objednávku pro brněnské Národní divadlo napsal dramatik Miloslav Vojtíšek, tvořící pod pseudonymem S.d.Ch. | foto: Bára Bachanová, NdB

Komedii Mucha, Mucha, Mucha na objednávku pro brněnské Národní divadlo napsal...
Komedii Mucha, Mucha, Mucha na objednávku pro brněnské Národní divadlo napsal...
Komedii Mucha, Mucha, Mucha na objednávku pro brněnské Národní divadlo napsal...
Komedii Mucha, Mucha, Mucha na objednávku pro brněnské Národní divadlo napsal...
9 fotografií
Mariánské údolí v Líšni je vyhledávanou odpočinkovou lokalitou celého Brna. Pouze rozpadající se a zarůstající betonové schody ve stráních dnes dávají tušit, že dříve prostor sloužil nejen rekreaci, ale také masovým shromážděním provolávajícím slávu komunistickým pohlavárům.

Mírové slavnosti, nazývané též líšeňské, tam každoročně přivedly desítky tisíc návštěvníků. A právě tyto slavnosti se pokusí obnovit skupina místních nadšenců v komedii Mucha, Mucha, Mucha. Tu na objednávku pro brněnské Národní divadlo napsal dramatik Miloslav Vojtíšek, tvořící pod pseudonymem S.d.Ch. Diváci ji poprvé uvidí při páteční premiéře v divadle Reduta.

Všechno začíná docela nevinně. Skupina místních nadšenců se rozhodne obnovit někdejší líšeňské mírové slavnosti. Tradici, na kterou někteří vzpomínají s nostalgií, přestože její minulost je neodmyslitelně spjata s komunistickou ideologií.

„Tentokrát by to ovšem mělo být jiné. Bez politiky, zato s dobrými úmysly, nadšením a možná i nějakým tím koláčem. Jenže dobře míněná iniciativa se záhy poněkud vymkne kontrole. Země se otevře a místo velkolepé slavnosti čeká její organizátory výprava do útrob českých dějin,“ nastiňuje děj mluvčí Reduty Petr Tlustý.

Komedii Mucha, Mucha, Mucha na objednávku pro brněnské Národní divadlo napsal dramatik Miloslav Vojtíšek, tvořící pod pseudonymem S.d.Ch.
Komedii Mucha, Mucha, Mucha na objednávku pro brněnské Národní divadlo napsal dramatik Miloslav Vojtíšek, tvořící pod pseudonymem S.d.Ch.
Komedii Mucha, Mucha, Mucha na objednávku pro brněnské Národní divadlo napsal dramatik Miloslav Vojtíšek, tvořící pod pseudonymem S.d.Ch.
Komedii Mucha, Mucha, Mucha na objednávku pro brněnské Národní divadlo napsal dramatik Miloslav Vojtíšek, tvořící pod pseudonymem S.d.Ch.
9 fotografií

Hra s humorem a notnou dávkou absurdity zkoumá naši potřebu vracet se k minulosti, obnovovat tradice a hledat v dějinách odpovědi na současné otázky. „Chtěl bych, aby divákům vyšlo, že má smysl pokoušet se o nové cesty a hledat nové texty, které mluví o tom, co žijeme. Že se snažíme být tady a teď a být aktuální, se všemi riziky, která to přináší,“ říká režisér Šimon Dominik.

Tvůrci slibují dobrodružnou komedii, která se nebojí podívat českým dějinám pod pokličku. A když už je to potřeba, také hluboko pod zem. Diváci se mohou těšit na Tomáše Šulaje, Isabelu Smečku, Martina Slámu či Romana Blumaiera, k nimž se připojí i brněnská zpěvačka Nikola Mucha.

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A proč název Mucha, Mucha, Mucha? Trojice v názvu není náhodná. Malíř Alfons Mucha a jeho Slovanská epopej připomínají velkolepé obrazy národní minulosti, brněnská zpěvačka Nikola Mucha vnáší do inscenace svou nezaměnitelnou hudební energii a Muchova bouda v Mariánském údolí je místem, kde se celý příběh dává do pohybu.

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