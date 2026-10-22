Mírové slavnosti, nazývané též líšeňské, tam každoročně přivedly desítky tisíc návštěvníků. A právě tyto slavnosti se pokusí obnovit skupina místních nadšenců v komedii Mucha, Mucha, Mucha. Tu na objednávku pro brněnské Národní divadlo napsal dramatik Miloslav Vojtíšek, tvořící pod pseudonymem S.d.Ch. Diváci ji poprvé uvidí při páteční premiéře v divadle Reduta.
Všechno začíná docela nevinně. Skupina místních nadšenců se rozhodne obnovit někdejší líšeňské mírové slavnosti. Tradici, na kterou někteří vzpomínají s nostalgií, přestože její minulost je neodmyslitelně spjata s komunistickou ideologií.
„Tentokrát by to ovšem mělo být jiné. Bez politiky, zato s dobrými úmysly, nadšením a možná i nějakým tím koláčem. Jenže dobře míněná iniciativa se záhy poněkud vymkne kontrole. Země se otevře a místo velkolepé slavnosti čeká její organizátory výprava do útrob českých dějin,“ nastiňuje děj mluvčí Reduty Petr Tlustý.
Hra s humorem a notnou dávkou absurdity zkoumá naši potřebu vracet se k minulosti, obnovovat tradice a hledat v dějinách odpovědi na současné otázky. „Chtěl bych, aby divákům vyšlo, že má smysl pokoušet se o nové cesty a hledat nové texty, které mluví o tom, co žijeme. Že se snažíme být tady a teď a být aktuální, se všemi riziky, která to přináší,“ říká režisér Šimon Dominik.
Tvůrci slibují dobrodružnou komedii, která se nebojí podívat českým dějinám pod pokličku. A když už je to potřeba, také hluboko pod zem. Diváci se mohou těšit na Tomáše Šulaje, Isabelu Smečku, Martina Slámu či Romana Blumaiera, k nimž se připojí i brněnská zpěvačka Nikola Mucha.
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A proč název Mucha, Mucha, Mucha? Trojice v názvu není náhodná. Malíř Alfons Mucha a jeho Slovanská epopej připomínají velkolepé obrazy národní minulosti, brněnská zpěvačka Nikola Mucha vnáší do inscenace svou nezaměnitelnou hudební energii a Muchova bouda v Mariánském údolí je místem, kde se celý příběh dává do pohybu.