Pražský konflikt kolem vikářova vyhazovu brněnské nezastrašil. Mše v hospodě byla

U Baumannů slouží Hanák asi tři roky. Věřící se setkávají pravidelně po přibližně šesti týdnech. „Vnímám to tak, a vím, že v tom nejsem sám, že prostor pro mši svatou není nutně omezený na kostel. Ten je samozřejmě výjimečný a má velkou sílu. Zároveň jsme ale zvyklí slavit mše i jinde. A je to normální. Vidíme v tom i dědictví z doby komunismu, kdy se mše konaly jinde, protože kostely byly pod diktátem režimu. Známe příběhy ze sloužení mší i ve velmi nestandardních podmínkách. Byla jiná doba, ale pořád platí, že se slaví mše tam, kde jsou lidé. Třeba i na pařeze v lese,“ řekl Hanák.

Zdůraznil, že to zároveň nemá mířit proti kostelu ani liturgickým pravidlům. „Je to i o tom najít rozmanitost. Pro některé lidi může být klasický kostel překážkou, nemusí se tam cítit být úplně přijati. Třeba v hospodě se pak cítí komfortněji, a možná si navzájem více na blízku. U Baumannů je pro nás důležité, že se mše konají v jisté intimitě,“ dodal. Ačkoli dnešní mše se účastnilo více lidí než obvykle, na přátelské a milé atmosféře to nebylo znát. Pravidelní účastníci byli vstřícní i k těm, co dorazili poprvé.

Intimitu Hanák zmínil i v souvislosti s kauzou Váchy. „Nekritizuji to, co se dělo na Břevnově, kde vedl mši Orko. Na tom je totiž silné to porozumění, které se ale děje, když je člověk přítomný. Proto si myslím, že televizní přenos nebyl úplně nejlepší. Může se stát, že někoho doma u televize to rozhodí,“ poznamenal kněz.

Reakce arcibiskupství, které Váchovi vytýká to, že mši sloužil v rozporu s liturgickými předpisy, ale připadá Hanákovi do jisté míry nepochopitelná. „Biskup je odpovědný za místo a diecézi, ve které žije, a má právo říct Váchovi, že se mu to nelíbí. Myslím ale, že takhle se jednat s lidmi nemá a nechci, aby to takovým způsobem bylo u nás v diecézi. S (brněnským biskupem) Pavlem Konzbulem jsem jednal, a dokonce dnešní konkrétní mši povolil,“ řekl Hanák.

Pražské arcibiskupství uvedlo, že kázeňské řešení Váchy přenechává diecéznímu biskupovi, tedy Konzbulovi. Biskup požádal Váchu o omluvu divákům televize Noe, kterých se mohlo vysílání bohoslužby nebo její záznam negativně dotknout. Zároveň jej důrazně vyzval ke svědomitému dodržování liturgických pokynů, k čemuž se Vácha podle biskupství zavázal. Biskup také ocenil dlouhodobou Váchovu práci a potvrdil, že na jeho působení v brněnské diecézi se nic nemění, zůstává tedy farářem v Lechovicích na Znojemsku.

„Mezi Pavlem a Orkem není nepochopení. Pavel je biskup celé diecéze, všech názorů a postojů. Má sjednocovat, ne rozdělovat. Za to jsem rád,“ řekl na mši Hanák.