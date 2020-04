Amatérští ornitologové našli na poli tři mrtvé orly, mohlo jít o otravu

Dnes to bude na smutnou notu. Uprostřed pole v katastru obce Bzenec jsem našel mrtvého samce orla mořského.



Otrávená zvířata vnitřně vykrvácí v obrovských bolestech. A Česko se pomalu stává travičskou velmocí. Na stejném místě byli před pár dny i dva otrávení luňáci červení, další desítky ptáků a savců jsou nacházeny na jiných místech a kdo ví, kolik mrtvých zvířat se nikdy nenajde ...



Ale jako by Pánbůh nechtěl, abych nebyl jenom smutný. Naskládal mi po cestě domů do polí da...lších 12 druhů dravců. Orla královského, orla křiklavého ani poštolku rudonohou nevídám každý den.