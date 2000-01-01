náhledy
Mrazivé počasí vytváří v přírodě divy. Ledopády, pestré mozaiky a zamrzlá koryta potoků a řek, kde běžně zurčí voda, se mění do ledové krásy. Na jednom ze slepých ramen řeky Svratky u Veverské Bítýšky na Brněnsku fotografoval reportér redakce iDNES.cz Radim Strachoň.
Takto led svírá slepé rameno řeky Svratky. Mráz bude nejspíš vodu dál pohlcovat, protože velmi chladno má být i v dalších dnech.
Právě u začátku Brněnské přehrady u Veverské Bítýšky je taková podívaná podle fotografa iDNES.cz k vidění pravidelně, když mrzne.
Zatímco lidé míří obdivovat mrazivou krásu, hlemýžď raději zůstává doma a nevylézá ven.
V noci na pátek 9. ledna 2026 bude v Česku podle meteorologů dál silně mrznout a také začne sněžit.
Silné mrazy se nevyhnou ani Jihomoravskému kraji, konkrétně jeho severní části.
Právě tam v Moravském krasu mráz rovněž maluje. Ledové rampouchy v Cigánské jeskyni poblíž Ostrova u Macochy v Moravském krasu takto zaznamenal fotograf iDNES.cz v lednu před dvěma roky. I letos tam jsou k vidění.
Krása roste nejen zdola, ale lesklé rampouchy visí i shora jako klasické krápníky. Tyto ale s oteplením zase zmizí.
Za dechberoucí krásou v Moravském krasu nemusejí lidé až do jeskyní, pravidelně ledový vodopád vzniká u autobusové zastávky v Blansku poblíž tamní slévárny.
Nebo se neprobořil ledem. Jeho tloušťka ještě není všude dostatečná, aby člověka unesla a ten neskončil v ledové vodě.
Strážníci na Brněnské přehradě, kam lidé při mrazech vyrážejí bruslit, v těchto dnech měří sílu ledu. Naposledy ve středu 7. ledna 2026 ještě neměla vrstva dostatečnou tloušťku.
Na Brněnské přehradě měl led ve středu 7. ledna 2026 někde pouze sedm centimetrů, bezpečná tloušťka je dvanáct. Více než dvanáct centimetrů má led na rybníku v brněnské části Žebětín (na snímku).
V Žebětíně tak už lidé na hladině zamrzlého rybníka dovádějí. Bezpečný led mají i některé rybníky v Mariánském údolí v Brně.
Zatímco mnozí z ledu mají radost, rybáři z Břeclavska museli před pár dny prořezávat led. Ten totiž neprodyšně uzavřel vodní hladinu.
