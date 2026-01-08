OBRAZEM: Mráz čaruje i na jihu Moravy. Stačí jen vědět, kam za krásou vyrazit

  16:25
Mrazivé počasí vytváří v přírodě divy. Ledopády, pestré mozaiky a zamrzlá koryta potoků a řek, kde běžně zurčí voda, se mění do ledové krásy. Na jednom ze slepých ramen řeky Svratky u Veverské Bítýšky na Brněnsku fotografoval reportér redakce iDNES.cz Radim Strachoň.
Mrazivé počasí dělá divy, pro oči je to pastva.

Dívka nalila spolužákovi do pití metanol, smrtící směsi se napily i učitelky

Ilustrační snímek

Smrtící metanol měl posloužit mladistvé dívce z jižní Moravy jako nástroj pomsty za údajnou šikanu ze strany spolužáka. Nebezpečnou látku jí z Polska obstaral bývalý přítel. Ve škole pak nalila...

Box Zásilkovny zmizel, místo zůstalo škaredé. Máme nulovou kulturu, říká kritička

Místo v Kopečné ulici pod brněnským Petrovem, z něhož byl po kritice odstraněn...

Pouze chvíli vydržel loni v lednu box Zásilkovny na schodech nedaleko brněnské katedrály Petrov. Po ostré odezvě obyvatel, kteří jeho umístění označovali za paskvil a ohyzdnost, firma couvla a svou...

Muž se nevrátil z bruslení na přehradě. Policisté našli jeho boty, poté i tělo

Bruslení na zamrzlém rybníce.

Doslova mrazivé pátrání absolvovali v úterý policisté u Vranovské přehrady na Znojemsku, kde hledali muže, který se v pondělí nevrátil z bruslení. Neblahá předtucha se potvrdila, když pátrači...

Selfie s tapírem, naháči v sauně i brněnské Rio. Fotoreportér vybral nejlepší snímky roku

Výběr nejpůsobivějších snímků z Jihomoravského kraje, které loni zachytil...

Uplynulý rok 2025 znamenal mnohá pracovní dobrodružství i pro fotoreportéra MF DNES a iDNES.cz Radima Strachoně. Projděte si společně s námi snímky, které on sám z velkého množství pořízených kousků...

Brno škrtá z plánů svou „magistrálu“, dopravu pojme městský okruh a běžné ulice

Vizualizace Brněnské třídy, která byla plánována od 60. let 20. století a měla...

V územním plánu se objevuje už od 60. let minulého století. Brněnská třída, dříve označovaná jako Nová městská třída, měla plnit stejnou funkci jako pražská severojižní magistrála, tedy vést...

Česká boxerská legenda Bytyqi se loučí s kariérou: Budu bulet jako želva

Fabiána Bytyqi, bývalá mistryně světa organizace WBC.

Ještě jednou do ringu, naposledy – a pak sbohem! Nejúspěšnější česká profesionální boxerka historie Fabiána Bytyqi zamává kariéře v sobotu v Brně. Dlouholetou mistryni světa organizace WBC doprovodí...

9. ledna 2026  7:47

Žít Brno teď už nežije, říká zakladatel hnutí Hollan. Z brněnské politiky odchází

Matěj Hollan (leden 2026)

Ještě před pár dny byl zastupitelem Brna, na Tři krále ale opozičník Matěj Hollan poslal na brněnský magistrát rezignaci. Svůj krok avizoval už na konci listopadu, kdy s ním dlouhodobě spjaté hnutí...

9. ledna 2026

První letošní ohnisko ptačí chřipky: na Blanensku uhynulo celé hejno slepic

ilustrační snímek

Ve Voděradech na Blanensku letos veterináři zaznamenali první ohnisko ptačí chřipky. Jelikož šlo o malochov, v němž uhynulo všech 11 kusů kura domácího, nestanovili žádná ochranná opatření. Pouze...

8. ledna 2026  19:56

OBRAZEM: Jak vypadala největší hokejová návštěva v Česku? Brno stále drží rekord

Improvizovaná tribuna při hokejových hrách v Brně pojmula 21 500 fanoušků. (8....

Na den přesně před deseti lety vyprodali brněnští hokejisté improvizovanou arénu pod širým nebem za Lužánkami a na čtyři roky stanovili absolutní divácký rekord jednoho extraligového utkání na 21 500...

8. ledna 2026  19:40

V ledu Brněnské přehrady našli strážníci nebezpečné otvory, varují před vstupem

Brněnští strážníci varují, že vstup na led Brněnské přehrady není bezpečný. (6....

Nebezpečné otvory v zamrzlé hladině Brněnské přehrady objevili ve čtvrtek strážníci. Mezi nudistickou pláží a Roklí je bahnité dno a stoupající plyny z něj rozpouštějí led odspodu. Z povrchu se v...

8. ledna 2026  18:19

Mladou ženu z Blanenska našli v pořádku za hranicemi, policie odvolala pátrání

ilustrační snímek

Brněnští policisté úspěšně ukončili pátrání po mladé ženě z Blanenska, která se v úterý nevrátila domů ze schůzky a následně nebyla dostupná na telefonu. Najít se ji podařilo i díky podnětům...

7. ledna 2026  10:14,  aktualizováno  8. 1. 17:27

Sprejer počmáral bránu přímo pod kamerou, policie ho měsíce marně hledá

Policie marně pátrá po sprejerovi, který si vybral jako svou „nástěnku“ Vlkovu...

Více než čtvrt roku už znojemští policisté marně pátrají po mladém muži, který v centru města počmáral fixou bránu u Vlkovy věže. Policisté nyní prosí o pomoc veřejnost s identifikací pachatele,...

8. ledna 2026  15:52

I popírači vědeckých faktů mohou nakonec změnit pohled na klima, věří ekoložka

Premium
Ředitelka organizace Lipka Hana Korvasová.

Více než třicet let formovala v brněnském vzdělávacím zařízení Lipka podobu environmentální edukace v Česku. Na konci uplynulého roku ve funkci ředitelky Hana Korvasová skončila, přičemž za své...

8. ledna 2026

VIDEO: Urputná kachna blokovala dopravu, strážníci s podběrákem si na ni došlápli

Kačena blokovala silnici v části Znojma (7. ledna 2026)

Silnici v části Znojma si před pár dny oblíbila kachna a nemínila z ní odletět pryč. Když už ji někdo vyplašil, po chvíli se vrátila zpět a opět se neohroženě producírovala klidně i středem vozovky....

8. ledna 2026  11:12

Frgály, parfém či červi pro rybáře. Nabídka automatů roste, některé však neuspěly

Automat na vejce v brněnské ulici Černovičky

Za nákupem vajec, zeleniny a ovoce, frgálů či párků, ale také parfémů, svíček, květin nebo třeba červů pro rybáře už lidé z jižní Moravy nemusí jen do kamenného obchodu nebo na internet. Nabízejí je...

8. ledna 2026  6:05

Brno si znovu poradilo s ligovým nováčkem. Hradec však vzdoroval i tentokrát

David Jelínek zakončuje přes písecké hráče.

Basketbalisté Brna po osmi dnech znovu zdolali ligového nováčka Hradec Králové, i když ani tentokrát to nebylo výrazným rozdílem. Druhý tým tabulky ve středeční dohrávce 8. kola zvítězil na východě...

7. ledna 2026  21:55

