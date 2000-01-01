náhledy
Až 70 tisíc návštěvníků očekávají pořadatelé letošního Motosalonu. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se koná na brněnském výstavišti do neděle. Velkou novinkou je zóna pro motorkářky a ženy, které chtějí s jízdou na dvou kolech teprve začít. Nablýskané stroje zaplnily čtyři haly, o jednu více než minule. Návštěvníci obdivují přes 300 značek motorek.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Největší motorkářská akce roku se vrátila na brněnské výstaviště po dvou letech.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Součástí programu jsou kaskadérské show a další exhibice, třeba Spešl týmu Adama Peschela.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Celkem tři haly letos zaplňují motorky a jejich příslušenství, jedna hala je určená pro doprovodný program a halu Z obsadila Burger arena. Pro komfortnější příchod návštěvníků jsme jako vstupní zvolili pavilon V, který je uprostřed výstaviště, lidé tak projdou volně do areálu, aby nemuseli čekat před ním,“ přiblížil ředitel veletrhu Petr Maliňák.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Jihomoravští policisté vystavují motocykly, které dopravní hlídky využívají ve službě. Kromě nich jsou k vidění také stroje Hradní stráže, vojenské policie i motorky jejich zahraničních kolegů.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na motocykl usedá stále více žen, a tak organizátoři letos na Motosalonu poprvé otevřeli Ladies zone. Část pavilonu P je určená jak pro ty, které s myšlenkou začít jezdit na motorce koketují, tak pro již aktivní motorkářky.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Chceme, aby se ženy, které chtějí jezdit nebo už jezdí, mohly přijít inspirovat, dozvěděly se něco nového. Nabízíme mix vzdělávacích a zábavných workshopů. Ženy tu zjistí, jak vybrat motorku, jak vybrat oblečení, zjistí, že existují motoškoly, které se soustředí na výuku žen. Zároveň tu budeme mít ženy, které na motorkách cestují nebo s nimi závodí, a povypráví i dobrodružné zážitky,“ řekl Maliňák.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Převážnou část návštěvníků veletrhu stále tvoří muži. „Je to komunitní akce a je tu tvrdé jádro motorkářů, ale část tvoří také široká veřejnost, která se jde podívat na show, na kaskadéry nebo míří do Burger areny, a v této části je velký podíl žen. Kdybych to měl odhadnout, je jich tu tak čtvrtina,“ uvedl Maliňák.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Nejlepší kaskadéři se utkávají v Czech Stunt Grand Prix. Jde o třídenní mistrovství plné triků a finálových jízd.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Součástí programu je ve v sobotu vyhlášení vítěze soutěže Motocykl roku. Na třetí den veletrhu je naplánované záměrně, lidé mají dva veletržní dny na to, aby si všechny nominované modely prohlédli a dali svůj hlas těm nejlepším.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Své expozice si vybudovalo 171 vystavovatelů, kteří přivezli více než 300 značek. Představuje se kompletní japonská čtveřice – Honda, Yamaha, Suzuki a Kawasaki. Evropu zastupují značky jako BMW, Triumph, KTM, Aprilia nebo Vespa. Americkou sílu reprezentují Harley-Davidson a Indian Motorcycle. Nechybí ani dynamicky rostoucí CFMOTO a domácí legenda Jawa.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Adrenalinová show frčí celé čtyři dny. V hale G2 navíc čeká na návštěvníky enduro dráha s možností ukázek školení i testování překážek.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Český výrobce motocyklů Jawa představil dvě novinky. Z nich Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem. První z novinek se má začít vyrábět na podzim a první série má být nejvýše patnáctikusová, druhé z novinek se má letos vyrobit 150 kusů.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Motosalon zabírá čtyři hektary výstavní plochy. Obsadil pavilony P, F, G1 a G2.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na veletrhu jsou k vidění nejen samotné motorky a čtyřkolky, ale také vše ostatní, co k nim patří.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Spousta zajímavostí je k vidění na venkovních plochách, kde se jezdí i závodí. Jedním z taháků je představení kaskadérského týmu v čele s Adamem Peschelem.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Letošní Motosalon hlásí rekordní účast značek a premiér na jednom místě. Návštěvníci zažijí atmosféru, která odstartuje motorkářskou sezónu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brány Motosalonu jsou otevřené každý den do 9 do 18 hodin, v neděli pouze do 17 hodin.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Základní vstupné stojí při nákupu online 350 korun, na místě 400 korun.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA