OBRAZEM: Adrenalinová show, nablýskané stroje. Motosalon má i zónu pro ženy
Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.
Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...
Slavný hudební klub ještě neotevřel a už řeší spory. Brojí proti němu miliardář
Vše nasvědčovalo tomu, že už tento pátek legendární brněnský hudební klub Melodka v klidu odpálí svou novou éru v Pisárkách v lokalitě „na Střeláku“. Dva dny před otevřením však začal tyto plány...
Brno vybudovalo na nové náplavce prostory pro kavárnu. Být tam ale nemůže
Spousta lidí se v těchto teplých dnech v Brně prochází po loni v létě otevřené náplavce kolem řeky Svratky. Jenže žádnou kávu, limonádu nebo něco na zub si tady nekoupí, přestože objekt k tomu určený...
Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň
V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...
Obchody v centru Znojma živoří, problémy navíc prohloubila oprava náměstí
Podnikatele v centru Znojma trápí úbytek zákazníků a nízké tržby. Umocnilo se to ještě před časem, kdy odstartovala rekonstrukce tamního náměstí Svobody. Radnice slibuje, že chce do budoucna zlepšit...
Opavští si udrželi třetí místo ve druhé lize, čtvrtý Artis udolal béčko Baníku
Opavští fotbalisté v 18. kole druhé ligy vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce, která by jim po skončení soutěže zajistila baráž. Stejně bodů, ale horší skóre má čtvrtý...
Až 70 tisíc návštěvníků očekávají pořadatelé letošního Motosalonu. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se koná na brněnském výstavišti do neděle. Velkou novinkou je zóna pro motorkářky a ženy, které chtějí...
Školačky našly naditou peněženku a odnesly ji na služebnu. Mazec, pronesl strážník
Správně nastavené hodnoty mají dvě dívky, které přišly v úterý na služebnu městské policie v Křenové ulici v centru Brna. Strážníkům přinesly naditou peněženku, kterou objevily chvíli předtím na...
Zábranský po základní části: V play off rozhoduje, kdo nechá na ledě život
Hokejisté Komety zakončili základní část extraligy páteční výhrou 5:4 nad Olomoucí a v předkole play off narazí na České Budějovice. Obránce Libor Zábranský mladší se v posledním kole trefil dvakrát,...
Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály
Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...
VIDEO: Řidiči riskantně předjížděli kamion na plné čáře, přistihl je policejní dron
Plná čára, nepřehledný úsek v kopci ani poměrně rušný provoz nezabránily pětici šoférů v nebezpečném manévru mezi Archlebovem a Strážovicemi na Hodonínsku. Rozhodli se předjíždět těžký nákladní...
Kvůli čínským e-shopům chtěli zavřít. Šéfy Ptákovin ale obměkčila vlna solidarity
Kvůli levným čínským e-shopům zvažovali konec. Kultovní obchod „Unikátní hračky-rarity u orloje“ na náměstí Svobody v Brně však nakonec nezanikne. Manžele Gregorovy dojala nečekaná vlna solidarity,...
Střelák hostil i císaře, esenbáci tam rozháněli máničky. Teď poslouží Melodce
Jedinečný genius loci měla, má a zdá se, že i bude mít hospoda zvaná Na Střeláku v brněnských Pisárkách. Tento pátek tam už vyprodaným předkoncertem hardrockové hudby i s brněnskou legendou Paramba...
Dvacet tisíc kroků za směnu, 52 sekund na jedno zboží. Jak se kmitá ve skladu Notina
Poblíž brněnského Ústředního hřbitova má firma Notino prodávající kosmetiku centrálu s kancelářemi, v historickém centru na České a v obchodním centru Campus zase kamenné pobočky. To hlavní se však...