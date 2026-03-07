OBRAZEM: Adrenalinová show, nablýskané stroje. Motosalon má i zónu pro ženy

Autor: ,
  14:00
Až 70 tisíc návštěvníků očekávají pořadatelé letošního Motosalonu. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se koná na brněnském výstavišti do neděle. Velkou novinkou je zóna pro motorkářky a ženy, které chtějí s jízdou na dvou kolech teprve začít. Nablýskané stroje zaplnily čtyři haly, o jednu více než minule. Návštěvníci obdivují přes 300 značek motorek.
Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek... Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek... Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek... Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek... Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek... Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek... Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek... Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek... Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek... Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek... Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek... Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15

Jawa 1000

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

Slavný hudební klub ještě neotevřel a už řeší spory. Brojí proti němu miliardář

Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3....

Vše nasvědčovalo tomu, že už tento pátek legendární brněnský hudební klub Melodka v klidu odpálí svou novou éru v Pisárkách v lokalitě „na Střeláku“. Dva dny před otevřením však začal tyto plány...

Brno vybudovalo na nové náplavce prostory pro kavárnu. Být tam ale nemůže

Brno vybudovalo na nové náplavce prostory pro kavárnu, ta ale stále nefunguje a...

Spousta lidí se v těchto teplých dnech v Brně prochází po loni v létě otevřené náplavce kolem řeky Svratky. Jenže žádnou kávu, limonádu nebo něco na zub si tady nekoupí, přestože objekt k tomu určený...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Obchody v centru Znojma živoří, problémy navíc prohloubila oprava náměstí

Oprava náměstí Svobody ve Znojmě komplikuje život místním obchodníkům. (únor...

Podnikatele v centru Znojma trápí úbytek zákazníků a nízké tržby. Umocnilo se to ještě před časem, kdy odstartovala rekonstrukce tamního náměstí Svobody. Radnice slibuje, že chce do budoucna zlepšit...

8. března 2026  13:19

Opavští si udrželi třetí místo ve druhé lize, čtvrtý Artis udolal béčko Baníku

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavští fotbalisté v 18. kole druhé ligy vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce, která by jim po skončení soutěže zajistila baráž. Stejně bodů, ale horší skóre má čtvrtý...

7. března 2026  16:40,  aktualizováno  18:18

OBRAZEM: Adrenalinová show, nablýskané stroje. Motosalon má i zónu pro ženy

Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek...

Až 70 tisíc návštěvníků očekávají pořadatelé letošního Motosalonu. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se koná na brněnském výstavišti do neděle. Velkou novinkou je zóna pro motorkářky a ženy, které chtějí...

7. března 2026

Školačky našly naditou peněženku a odnesly ji na služebnu. Mazec, pronesl strážník

Poctivé školačky přinesly na služebnu nalezenou peněženku plnou bankovek

Správně nastavené hodnoty mají dvě dívky, které přišly v úterý na služebnu městské policie v Křenové ulici v centru Brna. Strážníkům přinesly naditou peněženku, kterou objevily chvíli předtím na...

7. března 2026

Zábranský po základní části: V play off rozhoduje, kdo nechá na ledě život

Kometa Brno si výhrou 5:4 na d Olomoucí v posledním kole základní části...

Hokejisté Komety zakončili základní část extraligy páteční výhrou 5:4 nad Olomoucí a v předkole play off narazí na České Budějovice. Obránce Libor Zábranský mladší se v posledním kole trefil dvakrát,...

7. března 2026  9:59

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

VIDEO: Řidiči riskantně předjížděli kamion na plné čáře, přistihl je policejní dron

Pět řidičů předjíždělo kamion přes plnou čáru, usvědčil je dron

Plná čára, nepřehledný úsek v kopci ani poměrně rušný provoz nezabránily pětici šoférů v nebezpečném manévru mezi Archlebovem a Strážovicemi na Hodonínsku. Rozhodli se předjíždět těžký nákladní...

6. března 2026  15:14

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

6. března 2026  9:51,  aktualizováno  14:38

Kvůli čínským e-shopům chtěli zavřít. Šéfy Ptákovin ale obměkčila vlna solidarity

Krámek s žertovnými předměty, suvenýry a maskami má skvělé umístění v samotném...

Kvůli levným čínským e-shopům zvažovali konec. Kultovní obchod „Unikátní hračky-rarity u orloje“ na náměstí Svobody v Brně však nakonec nezanikne. Manžele Gregorovy dojala nečekaná vlna solidarity,...

6. března 2026  14:36

Střelák hostil i císaře, esenbáci tam rozháněli máničky. Teď poslouží Melodce

Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. Na...

Jedinečný genius loci měla, má a zdá se, že i bude mít hospoda zvaná Na Střeláku v brněnských Pisárkách. Tento pátek tam už vyprodaným předkoncertem hardrockové hudby i s brněnskou legendou Paramba...

6. března 2026  13:23

Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15

Jawa 1000

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.

6. března 2026,  aktualizováno  11:52

Dvacet tisíc kroků za směnu, 52 sekund na jedno zboží. Jak se kmitá ve skladu Notina

Nejintenzivnějším obdobím je pro centrum poslední čtvrtletí roku, do kterého...

Poblíž brněnského Ústředního hřbitova má firma Notino prodávající kosmetiku centrálu s kancelářemi, v historickém centru na České a v obchodním centru Campus zase kamenné pobočky. To hlavní se však...

6. března 2026  9:48,  aktualizováno  10:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.