Hned dva zákazy řízení měl z dřívějška na svém kontě motocyklista, kterého zastavili policisté v brněnských Židenicích. Zakázali mu další jízdu, stroj nechali odtáhnout a místo do práce, kam údajně směřovat, putoval s nimi na služebnu. Navíc ho čeká sankce za odmítnutí testu na drogy.

Dopravní policisté si muže všimli minulý týden, když podezřele kličkoval na prázdné židenické ulici.

„Na první pohled bylo zřejmé, že něco není v pořádku. Přestože dechová zkouška po zastavení dopadla dobře, skutečné odhalení přišlo vzápětí. Hlídka zjistila, že muž za řídítky má hned dva platné zákazy řízení. O jednom uvedl, že o něm ví, o druhém prý nikoliv,“ popsal kontrolu mluvčí brněnské policie Petr Vala.

Motorkář uháněl večerním Brnem více než stovkou. Byla to hloupost, řekl hlídce

Na motocykl muž usedl navzdory tomu, že byl letos při řízení bez papírů už několikrát přistižen. „Když měl následně podstoupit test na omamné a psychotropní látky, bezdůvodně jej odmítl, stejně jako následné lékařské vyšetření,“ doplnil Vala.

Motocykl, se kterým se muž údajně chystal do práce, nechali policisté odtáhnout a samotného řidiče eskortovali na policejní služebnu. „Nyní tento nenapravitelný šofér čelí trestnímu stíhání za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Zároveň ho čekají sankce za odmítnutí orientační zkoušky na přítomnost drog,“ uzavřel mluvčí.

