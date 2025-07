Mladý muž na terénní motorce při ujíždění před policisty vrazil v Dubňanech na Hodonínsku do osobního auta a utrpěl těžká zranění. (6. července 2025) | foto: Policie ČR

Muže na motorce se pokusila kolem 16. hodiny zastavit policejní hlídka v Dubňanech kvůli tomu, že terénní stroj neměl registrační značku.

„Motorka neměla zpětné zrcátko, takže místní policisté museli dojet na její úroveň, aby řidiči ukázali, že má zastavit. On se místo toho snažil ujet přes pole,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.

Když policisté motorkáři nadjeli, vrátil se zpět do Dubňan. Tam však při příjezdu z vedlejší silnice naboural na křižovatce do auta, v němž cestovala žena s dítětem předškolního věku v autosedačce.

Přestože motorka vrazila do vozidla ze strany, na níž sedělo dítě, tomu se jako zázrakem nic nestalo. Jeho matka utrpěla lehké zranění a sanitka ji odvezla do hodonínské nemocnice. Muž na motorce se při pádu zranil těžce a do Fakultní nemocnice Brno jej přepravil vrtulník.

„Okolnosti případu jsou v šetření. Na místě jsme nemohli provést dechovou zkoušku ani test na přítomnost návykových látek, byly nařízeny krevní odběry,“ informoval Vala.

Pole něj motocykl neměl platnou technickou kontrolu. Škoda je předběžně vyčíslena na 120 tisíc korun.