Motorkář uháněl večerním Brnem více než stovkou. Byla to hloupost, řekl hlídce

Autor:
  15:29
Hloupostí nazval své jednání třiatřicetiletý motorkář, kterého strážníci v brněnské ulici Úvoz přistihli při rychlosti 111 kilometrů v hodině. Byť motocyklista před jízdou nepil, ani strážníkům neujížděl, kvůli velmi výraznému překročení limitu přišel na místě o řidičský průkaz.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Večerní prázdné ulice Brna svedly v pondělí řidiče motocyklu na brněnském Úvozu k testování výkonu svého stroje. To neuteklo pozornosti hlídky brněnských strážníků, která jej rychle dostihla a zastavila.

„Dechová zkouška u třiatřicetiletého řidiče přítomnost alkoholu neprokázala. Svou jízdu označil za hloupost, přesto mu nyní hrozí pokuta do pětadvaceti tisíc korun, čeká ho zákaz činnosti až na osmnáct měsíců a do bodového systému mu přibude šest bodů,“ uvedl mluvčí Městské policie Brno Václav Kadraba.

Zdrogovaný motorkář při honičce kličkoval mezi chodci, hlídka ho dopadla v řece

Hlídka strážníků o porušení pravidel informovala státní policisty, kteří následně motorkáři zakázali pokračovat v jízdě a na místě mu zadrželi řidičský průkaz.

Podobně dopadla také honička v ulicích jihomoravské metropole na začátku října, kdy se policisté motorkáře marně snažili zastavit už v Šeberově na Blanensku a past sklapla až v ulici v Hudcova v brněnské části Medlánky.

18. srpna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

Sportem žil. Brno se rozloučilo se strůjcem slavné éry Zbrojovky a Bobycentra

Rodina, ale i známí, fotbalové a hokejové osobnosti i fanoušci se ve čtvrtek odpoledne rozloučili s Lubomírem Hrstkou. Mužem, který se na počátku 90. let stal majitelem současné fotbalové Zbrojovky a...

Motorkář uháněl večerním Brnem více než stovkou. Byla to hloupost, řekl hlídce

Hloupostí nazval své jednání třiatřicetiletý motorkář, kterého strážníci v brněnské ulici Úvoz přistihli při rychlosti 111 kilometrů v hodině. Byť motocyklista před jízdou nepil, ani strážníkům...

21. října 2025  15:29

Vesmír není tak vzdálený, jak to vypadá, lákají v Brně do speciálního pavilonu

Nadšenci do kosmonautiky mají důvod zavítat na brněnské výstaviště. Z tamní haly G2 se ve středu a čtvrtek stane vesmírný Czech Space Pavilon. Na místě návštěvníci najdou různorodé atrakce, mohou si...

21. října 2025  11:52

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

21. října 2025  11:46

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

14. října 2025  16:23,  aktualizováno  21.10 9:36

Pešout & Pešout. Jako prvňáka ho sestřelil Kempný, jako prvák debutoval v první lize

Na střídačce Pešout, v brance Pešout. Jen měsíc po šestnáctinách debutoval Simon v chomutovském áčku pod taktovkou táty Martina a stal se jedním z nejmladších gólmanů v historii první hokejové ligy....

21. října 2025  9:30

Pod oky kamer. Nejhorší ubytovna Brna se mění k lepšímu, dohled pomáhá i jinde

Problémové ubytovny v brněnských Maloměřicích a Židenicích monitorují kamery napojené na městský systém. Kromě výtržnictví hlídají také dopravní situace a odrazují opilce. V poslední době se tam i...

21. října 2025  6:11

Srážka dodávky a kamionu na dálnici D2 u Brna: jeden mrtvý

Jeden člověk zemřel při nehodě dodávky a kamionu na 4. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. Havárie dálnici u Chrlic před 20. hodinou. Na místě zasahují složky IZS, řekli policejní mluvčí Bohumil...

20. října 2025  20:51

Ovce v brněnské stepi hynou při útocích psů. Bezohlednost, zlobí se ochranář

Stádo ovcí, které pomáhá se spásáním trávy na Stránské skále v Brně, opakovaně napadají psi. Jen letos kvůli tomu uhynulo přes deset zvířat. Poslední útok se odehrál o víkendu, kdy potrhané a...

20. října 2025  16:30

Mladík pro zapomenutou nabíječku šplhal po lešení, vyhýbal se matce přítelkyně

Velmi krkolomnou cestu pro zapomenutou nabíječku od mobilu zvolil o víkendu mladík v Brně. Do bytu přítelkyně se uprostřed noci vydal po lešení, čímž vyděsil jednu z obyvatelek bytového domu....

20. října 2025  15:44

„Tam mordýři só skovaní.“ Redaktorka iDNES.cz vydala knihu o brněnských zločinech

I podle úryvku z kramářské písně „Tam mordýři só skovaní“ se mohla jmenovat nová kniha z pera redaktorky iDNES.cz Jany Soukupové. Nakonec však publikace o 230 stranách nese název Brněnské mordy....

20. října 2025  12:52

Advantage Consulting, s.r.o.
HIP - POZEMNÍ STAVBY (55-68.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 55 000 - 68 000 Kč

Dalších 32 253 volných pozic

Na Vyškovsku hořel vagon osobního vlaku, záchranáři ošetřili tři lidi

Požár vagonu osobního vlaku zastavil v pondělí ráno na tři hodiny provoz na trati v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Kolem osmé hodiny ranní se začalo jezdit po jedné z traťových...

20. října 2025  8:53,  aktualizováno  11:49

Psí cestovatel. Roční retrívr se při výletu zaběhl, sám se vrátil vlakem

Obdivuhodný orientační smysl prokázal roční retrívr, který se o víkendu na procházce poblíž Brna ztratil svému majiteli a jeho dětem. Zatímco jej lidé marně hledali, pes se vrátil na železniční...

20. října 2025  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.