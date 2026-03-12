Saltem přes kapotu a střechu až na zem. Policie ukázala záběry nehod s motorkáři

Videa srážek motorkářů z automobily zveřejnili jihomoravští policisté jako varování s přicházející motorkářskou sezonou. Jen za první březnový týden se v Česku staly čtyři nehody, při nichž zemřeli motorkáři, v jednom případě dokonce přišla o život i spolujezdkyně.

Karamboly na zveřejněných videích ukazují dvě vybrané nehody z minulého roku, které řešili dopravní policisté v Jihomoravském kraji.

„V obou případech zveřejněných na videích nedali řidiči automobilů motorkářům přednost. Naštěstí se ani v jednom případu motorkářům nic vážného nestalo, protože šlo o nehody v nižší rychlosti,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková.

V prvním případě auto odbočuje vlevo. Má dát přednost protijedoucím vozidlům, jenže ve chvíli, kdy vjede do protisměrného pruhu, blíží se k autu motorkář a narazí.

Se spolujezdkyní letí vzduchem a přemetem se dostane až na střechu auta a za něj. „Když si záběr zpomalíte, je vidět, jak se spolujezdkyně do poslední chvíle drží,“ upozornila na kuriozitu Cejnková. Pustí se až při závěrečném dopadu, kdy zmizí za autem na zemi.

Chvilka nepozornosti a pak náraz. Policie ukázala záběry z vážných nehod na D1

V druhém případě přijíždí auto z vedlejší ulice a opět nedá přednost. Ani v tomto případě se jezdci nic vážného nestalo.

Podle mluvčí panuje riziko pro motorkáře teď s přicházející sezonou, protože řidiči aut nejsou na stroje na silnicích po zimě ještě zvyklí. „Snadno je mohou přehlédnout v zrcátkách nebo špatně odhadnout jejich rychlost,“ vysvětlila.

Ani motorkáři by ale neměli podcenit výbavu, zkontrolovat technický stav motocyklu, být viditelní, nepohybovat se v mrtvých úhlech a počítat s možnými chybami ostatních účastníků silničního provozu.

19. prosince 2024

KRIMI

