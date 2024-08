Motorkář hazardoval na D1, při rychlé jízdě držel oběma rukama mobil

Česko ve středu zažije další tropický den. Na většině území teploměry ukážou přes 31 stupňů Celsia, na jižní Moravě by podle meteorologů mohlo být až 37 stupňů. Později večer přijdou přeháňky a...

Tisíce pěších, kteří využívají spojku z podchodu pod hlavním nádražím kolem nákupního centra Tesco až do sousední konkurenta Galerie Vaňkovka, musí od čtvrtka počítat s komplikacemi. Důvodem jsou...

Rusko zvažuje zákaz české videohry, prý překrucuje historii

Petrohradská prokuratura podala žalobu požadující zákaz distribuce videohry The Last Train Home v Rusku. Příběh o návratu československých legionářů do vlasti prý popírá historická fakta, což podle...