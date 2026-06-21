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Hluboký propad v návštěvnosti MotoGP. Dorazilo o 50 tisíc fanoušků méně než loni

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  14:42
Třetím místem nadchl české fanoušky i organizátory brněnské Velké ceny Grand Prix závodník Filip Salač v kategorii Moto2. Pořadatele naopak nepotěšila celková návštěvnost letošního ročníku MotoGP na Masarykově okruhu. Během celého víkendu napočítali 171 tisíc diváků. Loni jich přišlo o téměř 50 tisíc více.

Jde tedy o hluboký propad v návštěvnosti brněnské MotoGP, která se po pětileté odmlce koná znovu teprve podruhé v řadě. Zatímco loni se závod jel ve druhé polovině července, tentokrát termín připadl na nezvyklý červnový termín, tedy ještě před letní prázdniny. Dřívější ročníky se pravidelně konaly na začátku srpna.

„Celková návštěva je vzhledem k netradičnímu termínu i mimořádně náročným teplotám číslo, kterého si vážíme. Vnímáme ho s opravdovým respektem ke všem, kteří přišli podpořit jezdce přímo na tribuny. Chtěl bych za to fanouškům velmi poděkovat,“ uvedl předseda představenstva Creditas Autodromu Brno Karel Hubáček. Historicky nejvyšší návštěvnost byla v roce 2015, kdy dorazilo 248 434 diváků.

Pořadatelé letošního ročníku brněnské MotoGP hlásí hluboký propad v návštěvnosti. Během celého víkendu napočítali 171 tisíc fanoušků, o téměř 50 tisíc méně než loni. (21. června 2026)
Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před domácím publikem třetí místo. (21. června 2026)
Nejvíce návštěvníků kempů bylo z Německa, některé ubytovací plochy avizovaly takřka dokonalý poměr zahraničních a tuzemských návštěvníků. Celkově však podle kempařů návštěvníků meziročně ubylo. (21. června 2026)
Momentky ze závodu MotoGP na Velké ceně České republiky v Brně.
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Méně návštěvníků během aktuálního víkendu pozorovali také majitelé kempů v okolí okruhu i provozovatelé gastra. Podle některých fanoušků oslovených fotografem iDNES.cz část jejich přátel nedorazila kvůli termínu před letními prázdninami.

Podle dat pořadatelů na páteční tréninky dorazilo 46 tisíc fanoušků. Sobotní kvalifikaci přímo na okruhu sledovalo téměř 63 tisíc diváků a nedělní vyvrcholení se závody si nenechalo ujít 63 tisíc lidí. Souhrnná návštěvnost tak činí přes 171 230 fanoušků.

Po celou dobu se nejen diváci museli potýkat s tropickým počasím, kdy teploty překračovaly o několik stupňů třícítku. Kvůli nim došlo přímo na tribunách k desítkám kolapsům.

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