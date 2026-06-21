Hluboký propad v návštěvnosti MotoGP. Dorazilo o 50 tisíc fanoušků méně než loni

Jde tedy o hluboký propad v návštěvnosti brněnské MotoGP, která se po pětileté odmlce koná znovu teprve podruhé v řadě. Zatímco loni se závod jel ve druhé polovině července, tentokrát termín připadl na nezvyklý červnový termín, tedy ještě před letní prázdniny. Dřívější ročníky se pravidelně konaly na začátku srpna.
„Celková návštěva je vzhledem k netradičnímu termínu i mimořádně náročným teplotám číslo, kterého si vážíme. Vnímáme ho s opravdovým respektem ke všem, kteří přišli podpořit jezdce přímo na tribuny. Chtěl bych za to fanouškům velmi poděkovat,“ uvedl předseda představenstva Creditas Autodromu Brno Karel Hubáček. Historicky nejvyšší návštěvnost byla v roce 2015, kdy dorazilo 248 434 diváků.
Méně návštěvníků během aktuálního víkendu pozorovali také majitelé kempů v okolí okruhu i provozovatelé gastra. Podle některých fanoušků oslovených fotografem iDNES.cz část jejich přátel nedorazila kvůli termínu před letními prázdninami.
Podle dat pořadatelů na páteční tréninky dorazilo 46 tisíc fanoušků. Sobotní kvalifikaci přímo na okruhu sledovalo téměř 63 tisíc diváků a nedělní vyvrcholení se závody si nenechalo ujít 63 tisíc lidí. Souhrnná návštěvnost tak činí přes 171 230 fanoušků.
Po celou dobu se nejen diváci museli potýkat s tropickým počasím, kdy teploty překračovaly o několik stupňů třícítku. Kvůli nim došlo přímo na tribunách k desítkám kolapsům.