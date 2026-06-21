„V neděli Masarykův okruh jako obvykle ožívá podstatně dříve. V těchto chvílích už jsou silnice zaplněné chodci i vozidly. Motoristé by na pěší měli dávat velký pozor,“ hlásili strážníci před půl sedmou.
Stejně jako v sobotu je nájezd fanoušků plynulý a odehrává se bez komplikací. Šoféři se zdrží nanejvýše pár minut na kontrolních stanovištích v bezprostředním okolí okruhu.
„V neděli míří motocyklové mistrovství do svého finále. Dnes očekáváme největší návštěvnost z celého závodního víkendu,“ uvedli policisté.
S ní počítá i Dopravní podnik města Brna (DPMB), který oproti sobotě nasadil dalších 15 autobusů, takže cestující využívají dohromady šest desítek vozů. „Jakmile přijede tramvaj na přestupní terminál u bohunické nemocnice a fanoušci přesednou, autobus hned vyjíždí,“ poznamenal provozní ředitel DPMB Jan Seitl s tím, že jezdí o něco víc diváků než předchozí den.
I nedělní část programu se ponese v duchu tropických teplot, které zamíří k 33 stupňům Celsia. I proto jsou tribuny plné deštníků, fanoušci se s jejich pomocí chrání před nepříjemným pálicím sluncem.
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„Hodně pijte a schovávejte se před sluncem,“ vyzvali záchranáři diváky. V sobotu pomáhali sedmi desítkám z nich, mnohým přímo na tribunách. V drtivé většině šlo o kolapsy, jež se dají v podobné míře očekávat také v hlavní den MotoGP.
Noc na neděli byla podle policistů klidná. V centru Brna ani v okolí okruhu nezaznamenali žádné incidenty či konflikty.
„Velká cena do Brna obvykle nepřináší rozsáhlé bezpečnostní problémy. Nestává se ale, aby se noci na sobotu i na neděli obešly bez jakýchkoliv případů a zákroků spojených s rozjařenými návštěvníky nebo opilými řidiči. Letos však městská policie doposud nezaznamenala ani jednu takovou událost, což je skvělá zpráva,“ zmínili strážníci.
V sobotu prožil nečekané dobrodružství malý fanoušek z Německa. Osmiletý hoch se totiž na jedné z přírodních tribun ztratil z dohledu svému otci.
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„Jeden z příslušníků speciální pořádkové jednotky chlapce rozmluvil a díky perfektní němčině zjistil potřebné údaje. Po vyhlášení rozhlasem pak dorazil i šťastný otec, který po synovi pátral. Mezitím mladý návštěvník absolvoval malou prohlídku výstroje i výzbroje pořádkové jednotky. Z návštěvy závodů odjede s nečekaným zážitkem,“ popsali policisté.
Řešili také krádež fotoaparátu mezi německými fanoušky. „Následně se ukázalo, že ve sporu jde o zástavu za předchozí dluh. Okolnosti ještě šetříme,“ uvedla policie.
I v sobotu zaznamenala problém s porušením pravidel bezletové zóny přímo uvnitř okruhu. Jedna z neukázněných návštěvnic kvůli tomu přišla o svůj dron. Minutový let policisté záhy ukončili a také tento případ oznámí Úřadu pro civilní letectví. Podobný prohřešek řešili už o den dříve.
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18. června 2026