Brno dá další peníze na MotoGP, zvýšení poplatku však může závod pohřbít

Španělská promotérská společnost Dorna vyzvala pořádající Spolek pro MotoGP, jehož členy jsou Brno i Jihomoravský kraj, aby do 20. září poslal zbytek doplatku za to, že se Grand Prix na brněnském okruhu koná. Jedná se o zhruba 20 milionů korun.

„Spolek má nějaké peníze na účtu, takže nám stačí 15 milionů. Doufáme, že stejnou částku jako město schválí na svém zastupitelstvu ve čtvrtek i Jihomoravský kraj. Tím bychom měli všechny závazky vůči Dorně splacené stejně jako závazky drobných věřitelů,“ prohlásila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Spolku pak zbude ještě dluh zhruba 10 milionů korun vůči společnosti Automotodrom Brno, která vlastní okruh. „Budeme jednat s jednatelem firmy Karlem Abrahámem o odsunutí splatnosti,“ uvedla Vaňková.

Podle ní se může po rozúčtování částka snížit, protože Automotodrom slíbil, že se bude na na financování akce podílet pěti miliony korun.

Otázka však je, co bude s Velkou cenou v roce 2021, až skončí současná smlouva s promotérem trvající do příštího roku. Dorna už totiž avizovala navýšení takzvaného zalistovacího poplatku na téměř dvojnásobek, konkrétně na devět milionů eur (asi 230 milionů korun).

„Je to neoficiální informace. Budeme vyjednávat s Dornou o co nejlepších podmínkách a také se státem, nakolik je ochotný se na poplatku podílet. Pokud by šlo skutečně o zvýšení na dvojnásobek a Česká republika by byla ochotná se na něm podílet jen částkou 55 milionů, jak avizovala dosud, tak mám obavu, že Spolek nebude schopen peníze doplatit,“ upozornila Vaňková.

Poplatek se mění v souvislosti s inflací a kurzy koruny a eura. Příští rok by měl činit zhruba 120 milionů korun.