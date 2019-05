Ať MotoGP zachrání město a kraj, říká Babiš. Brno se znovu obrací na stát

Přitom právě jeho vláda schválila na letošní Velkou cenu stejnou dotaci jako loni, tedy 39 milionů, ačkoli původně počítala s 65 miliony. Ostatně loňská částka na pokrytí nákladů nestačila.

„Z minulosti jsme řešili domněnky ohledně transparentnosti poskytnutých peněz. Argumenty, které na vládě uváděl ministr školství Plaga, byly relevantní pro ostatní ministry i pro mě. Bylo tam více věcí, které se nám nelíbily,“ poznamenal Andrej Babiš.

Právě Robert Plaga (ANO), jehož ministerstvo ještě loni poskytovalo na MotoGP dotaci, na jednání návrh na nižší dotaci předložil. Vyšší částku bylo připravené poskytnout ministerstvo pro místní rozvoj.

„Primární zodpovědnost za celkovou ekonomiku akce má pořadatel, tedy Spolek pro MotoGP. Je to právě on, kdo uzavřel smlouvy o nákladech. A je to také on, kdo má v rukou příjmovou stránku akce, například nesoulad mezi prodanými lístky a uvedenou celkovou diváckou návštěvností,“ sdělilo za Plagu ministerstvo školství.

Stejně hovoří i Babiš. „Město tvrdí, že je to pro něho zásadní akce, ale stát nedává mnoho peněz do soukromých akcí a tato je soukromá,“ řekl. Zároveň tvrdí, že by byla škoda, kdyby závody v Brně skončily. „Věřím, že kraj a Brno najdou řešení. Předpokládám, že ještě budeme debatovat,“ dodal Babiš.

Představitelé Brna si však stojí za svým. Na dnešním zastupitelstvu požádali v usnesení ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO), aby znovu předložila vládě návrh o poskytnutí 65 milionů. Také vyzvali vládu, aby vstoupila do pořádajícího spolku včetně možnosti členství v jeho výkonném výboru.

Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) pořadatelé zatím nemají na účtech dost peněz na zaplacení první poloviny stomilionového poplatku a čas rychle utíká.

Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO) na konci dubna upozornil, že při současné výši dotace se letos MotoGP v Brně zřejmě pojede naposledy.